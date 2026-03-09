Выпускники подали в суд на университет США из-за дипломов, которые не дают права работать по специальности

Бывшие студенты заявляют, что учебное заведение вводило их в заблуждение относительно программ, после которых невозможно получить профессиональную лицензию.

Федеральный суд в США частично отклонил иск бывших студентов Университета Большого каньона (Grand Canyon University). Выпускники утверждают, что учебное заведение вводило их в заблуждение относительно образовательных программ, в результате чего они получили дипломы, которые не дают права работать по выбранной профессии. В то же время суд разрешил рассматривать часть требований о возмещении расходов. Об этом сообщает Courthouse News.

В чем суть дела

Иск подала выпускница университета Кэти Огдон, представляющая группу бывших студентов. По ее словам, Университет Большого каньона, расположенный в городе Финикс (штат Аризона), предлагал программы обучения, после окончания которых выпускники не могут получить профессиональную лицензию в своих штатах.

Огдон планировала работать психотерапевтом в Калифорнии. Однако после получения магистерского диплома по психологии она узнала, что эта программа не дает права получить лицензию и работать по этой специальности в штате.

Что решил суд

Старший окружной судья США Дуглас Райес частично удовлетворил ходатайство университета об отклонении иска.

Суд согласился с аргументом учебного заведения о том, что Огдон не может требовать компенсацию за студенческие кредиты, которые ей уже списали в 2023 году по федеральной программе помощи заемщикам.

В то же время судья отметил, что истец может требовать возмещение других расходов или убытков, которые не были покрыты программой списания долга.

Почему суд отклонил часть требований

Истцы также просили суд обязать университет прекратить вводить студентов в заблуждение рекламой образовательных программ.

Однако суд пришел к выводу, что бывшие студенты не доказали, что могут понести вред от университета в будущем. Поэтому требование о судебном запрете на такие действия суд отклонил.

Во время слушаний адвокаты студентов заявляли, что выпускники несут репутационный ущерб, поскольку имеют «бесполезные дипломы». Суд признал эти аргументы недостаточными.

Позиции сторон

Университет заявил, что удовлетворен решением суда о частичном отклонении иска. Представители учебного заведения подчеркнули, что действовали открыто и предоставляли студентам информацию об образовательных программах.

В свою очередь истцы утверждают, что полагались на советы консультантов университета, которые убеждали их, что выбранные программы соответствуют их карьерным планам.

Университет, со своей стороны, настаивает, что информация об аккредитации программ и возможности получения профессиональной лицензии была в открытом доступе, поэтому студенты могли проверить ее самостоятельно.

Что дальше

Суд разрешил продолжить рассмотрение части требований, в частности претензий по законодательству штата Нью-Йорк о защите прав потребителей, а также заявлений о возможном мошенничестве.

