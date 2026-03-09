Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

Суд в Одессе рассмотрел дело об оспаривании записей о нарушениях воинского учета в Едином государственном реестре. Истец утверждал, что своевременно подал все необходимые уточнения, а на момент внесения сведений о нарушениях никаких постановлений или протоколов не было. Суд признал действия ТЦК неправомерными и обязал устранить ложные сведения.

Нарушитель без оснований

Одесский окружной административный суд рассмотрел в письменном производстве по правилам упрощенного искового производства административное дело №420/39769/25 – по иску военнообязанного к ТЦК о признании действий неправомерными и об обязательстве совершить определенные действия.

Эта история касается достаточно новой правовой практики – отражения в цифровой системе статуса «нарушителя правил воинского учета», при этом без фактического привлечения лица к ответственности. Истец обнаружил, что в мобильном приложении «Резерв+» отображалась информация о якобы его нарушении правил воинского учета. При этом все учетные данные были уточнены своевременно, а никаких протоколов или постановлений об административном правонарушении в отношении него не составлялось.

Именно это несоответствие стало основанием для обращения в суд. Истец просил признать неправомерными действия ТЦК, заключавшиеся во внесении недостоверной информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Кроме того, он требовал обязать орган военного управления удалить из реестра сведения о якобы нарушении правил воинского учета.

Суть спора фактически сводилась к вопросу: имеет ли право территориальный центр комплектования самостоятельно определять лицо нарушителем правил воинского учета и фиксировать это в государственном реестре без соответствующей административной процедуры.

В материалах дела было установлено, что истец состоит на воинском учете и имеет электронный военно-учетный документ. Информация в мобильном приложении свидетельствовала о том, что учетные данные уточнены своевременно. В то же время в «Резерв+» содержалась запись о нарушении правил воинского учета. Такая ситуация создавала очевидную правовую коллизию: система фиксировала факт нарушения, хотя никаких процессуальных действий для его установления не проводилось.

Важной деталью стало то, что ответчик – территориальный центр комплектования – не представил в суд отзыв на иск. В административном процессе это имеет принципиальное значение. Закон предусматривает, что непредставление субъектом властных полномочий отзыва без уважительных причин может рассматриваться как фактическое признание иска. Рассматривая дело в упрощенном письменном производстве, суд первой инстанции был вынужден руководствоваться только имеющимися материалами истца.

Суд отдельно проанализировал законодательную базу, регулирующую воинский учет. Согласно Конституции Украины, органы государственной власти обязаны действовать исключительно на основании и в порядке, определенном законом. Это фундаментальный принцип, который распространяется и на деятельность территориальных центров комплектования. Правовое регулирование воинской обязанности осуществляется рядом законов, где четко указано: реестр является информационной системой, предназначенной для сбора, обработки и хранения данных о лицах, состоящих на воинском учете.

Особое значение имел перечень сведений, которые могут вноситься в этот реестр. Закон прямо предусматривает, что в него могут быть внесены данные о привлечении лица к административной ответственности за нарушение правил воинского учета. То есть, речь идет именно о факте юридически установленной ответственности, подтвержденной протоколом и постановлением. В то же время по делу не было никаких доказательств того, что истца привлекали к административной ответственности. Ни протокола, ни постановления, ни каких-либо других процессуальных документов ответчик не предоставил. Таким образом, запись в реестре о нарушении фактически существовала без юридического основания.

Реестр vs закон: достоверность превыше всего

Суд отдельно обратил внимание на определение самого понятия нарушения правил воинского учета. Законодательство предусматривает целый перечень таких нарушений – от несвоевременного уточнения персональных данных до уклонения от медицинского осмотра или неявки по вызову ТЦК. Но любое из этих нарушений должно быть зафиксировано в установленном законом порядке, предполагающем составление протокола об административном правонарушении.

Рассмотрев все материалы дела, суд пришел к выводу, что действия территориального центра комплектования были незаконными. В данном случае истец выполнил требования законодательства и уточнил свои данные в установленный срок. То есть объективных оснований считать его нарушителем правил воинского учета не существовало.

Еще одним важным моментом стало то, что внесение в реестр сведений о нарушении правил воинского учета возможно только после привлечения лица к административной ответственности. Это принципиальная юридическая позиция. Законодательство прямо предусматривает: в реестре могут содержаться сведения о привлечении к административной ответственности по статьям 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В таких случаях указывают дату, номер и краткое содержание протокола или постановления.

Фактически суд подтвердил, что реестр не может содержать предварительных или условных записей о нарушениях. Информация должна основываться на конкретном юридическом факте – вынесенном решении по делу об административном правонарушении. Рассмотрение дел о таких нарушениях относится к компетенции территориальных центров комплектования. Именно руководители этих органов имеют право рассматривать протоколы и накладывать административные взыскания. Но даже в этом случае должна соблюдаться установленная четкая процедура: составление протокола, рассмотрение дела и вынесение постановления.

Без таких процессуальных шагов никакое лицо не может считаться привлеченным к административной ответственности. Следовательно, и оснований для внесения соответствующих сведений в реестр не возникает.

Суд установил, что истец не был привлечен к административной ответственности. Следовательно, запись в реестре о нарушении правил воинского учета не соответствует требованиям действующего законодательства. С учетом изложенного суд решил: удовлетворить иск, признать действия территориального центра комплектования неправомерными и обязать ТЦК исключить из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов информацию о нарушении лицом правил воинского учета.

В этом деле суд сформулировал важный принцип: статус нарушителя правил воинского учета не может устанавливаться автоматически или на основании внутренних предположений территориального центра комплектования. Соответствующая запись должна быть подтверждена официальным административным производством с оформлением протокола и постановления или другими надлежащими доказательствами. Информация в государственных реестрах должна быть достоверной и документально подтвержденной. В противном случае она превращается из механизма учета в источник нарушения прав граждан.

Автор: Валентин Коваль

