Накопительные пенсии и новые выплаты военным: в Раде раскрыли детали будущей реформы

Из-за демографических проблем и роста нагрузки на солидарную систему власти планируют ускорить пенсионную реформу в Украине.

В Украине планируют ускорить пенсионную реформу из-за демографических проблем и роста нагрузки на солидарную систему. В частности, рассматривается запуск накопительных пенсионных взносов. Также власти готовят изменения в системе выплат военных пенсий и анализируют несколько возможных моделей.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Алексей Леонов.

Украина должна провести пенсионную реформу, которая оздоровит общую систему пенсионного обеспечения. Введение второго уровня пенсионного обеспечения, то есть системы накопительных взносов, которые можно будет унаследовать, позволит создать дополнительный источник пенсионного дохода тем, кому сейчас меньше 45 лет. Это может существенно улучшить ситуацию с пенсионными выплатами в будущем», – заявил Леонов.

В то же время, по его словам, нужно заранее изменять систему выплат военных пенсий, ведь расходы на них в будущем будут только расти.

«На сегодняшний день в этой сфере рассматривается несколько подходов. Первый – постепенно перейти от системы специальных пенсий к профессиональным программам. Это значит, что военные пенсии будут формироваться через отдельный профессиональный фонд. Второй подход предполагает начисление ветеранам не только пенсии, но и комбинированных выплат. К примеру, пенсия плюс пожизненные компенсации за ранения, либо медицинское обеспечение, либо реабилитационные услуги», – объяснил Леонов.

По его словам, подобные модели уже работают во многих странах, в том числе в США, Израиле и Хорватии.

Также Алексей Леонов напомнил, что 1 марта в Украине была проведена индексация пенсий — выплаты выросли на 12,1%.

«Даже в условиях полномасштабной войны индексация была произведена своевременно, согласно законодательству. На самом деле это беспрецедентный случай, когда во время войны не только сохраняются социальные стандарты, но и повышаются. В этот раз индексация охватила почти 10,2 млн украинцев», – отметил Алексей Леонов.

