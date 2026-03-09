  1. В Украине

Товарный чек для ФЛП: обязательные реквизиты и правила использования в 2026 году

18:18, 9 марта 2026
Если клиент просит, торговец должен выдать чек, накладную либо другой документ, подтверждающий продажу продукта либо оказание услуги.
Налоговая служба разъясняет, как правильно оформлять товарный чек ФЛП.

Порядок оформления расчетных документов при проведении расчетных операций за наличные в сфере торговли, общественного питания и услуг определен Законом Украины от 6 июля 1995 года №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (с изменениями и дополнениями) (далее — Закон №265).

При этом законодательством определены случаи освобождения продавца от обязательного предоставления покупателю фискальных чеков установленной формы, напечатанных регистратором расчетных операций (РРО), или расчетных квитанций, заполненных вручную.

В то же время п. 15 ст. 3 Закона №265 предусматривает, что чеки, накладные и другие письменные документы, подтверждающие передачу права собственности на товары (услуги) от продавца покупателю, должны выдаваться покупателю таких товаров (услуг) по его требованию. То есть такие документы выдаются по требованию покупателя.

Таким образом, оформление расчетных операций с использованием товарных чеков в случаях, предусмотренных Законом №265, является правомерным.

Вместе с тем, если форма и содержание фискального чека, расчетной квитанции и других расчетных документов, предоставление которых покупателю является обязательным, установлены п. 2 разд. II Положения о форме и содержании расчетных документов/электронных расчетных документов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 21.01.2016 №13 (с изменениями) (далее — Положение), то форма и содержание товарного чека на сегодняшний день законодательством не определены.

Таким образом, субъекты хозяйствования могут выдавать товарные чеки произвольной формы.

Однако, исходя из содержания Закона Украины от 12 мая 1991 года №1023-XII «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями), а также определения Законом №265 термина «расчетные документы», к которым, в частности, относятся товарные чеки, считаем, что товарный чек должен содержать надпись «Товарный чек» и по своему содержанию соответствовать требованиям п. 2 разд. II Положения, за исключением указания в нем фискального номера РРО и надписи «Фискальный чек».

налоговая ФЛП

