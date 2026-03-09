Встреча Украины, США и России, запланированная на эту неделю, откладывается из-за ситуации вокруг Ирана — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что переговоры на этой неделе отложили из-за приоритета США по Ирану, но Украина готова к переговорам в любой момент.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что планировавшиеся на эту неделю переговоры в трехстороннем формате отложили из-за ситуации вокруг Ирана.

По его словам, сейчас приоритет и все внимание американцев сосредоточено на ситуации вокруг Ирана.

"Сейчас приоритет партнеров и все внимание - ситуации вокруг Ирана, и поэтому планировавшаяся на эту неделю по предложению американской стороны встреча откладывается. Но Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны", - заявил Президент.

Зеленский провел совещание с переговорной командой, которое доложило о планах РФ. Зеленский поручил "еще раз прокоммуникировать переговорщикам с американской стороны", чтобы "подтвердить нашу готовность к стратегической совместной работе ради безопасности, и в том числе в защите от ударных дронов".

Отметим, что в СМИ появилась информация о якобы запланированных переговорах в Стамбуле 11 марта. Однако советник руководителя Офиса президента по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг эти сообщения.

