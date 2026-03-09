  1. В Украине

Украину накроет тепло до +15°C, но есть угроза подтоплений: прогноз погоды на 10 марта

21:50, 9 марта 2026
В Киеве и области 10 марта ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются.
Во вторник, 10 марта, украинцев ожидает настоящее весеннее потепление: местами воздух прогреется до +15°C. В некоторых регионах объявлено предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, 10 марта на большей части территории Украины в течение суток будет небольшая облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер будет преимущественно юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +3°C до -2°C, а днем ​​будет примерно +10…+15°C.

Более холодная погода ожидается в Карпатах, а также в Черниговской и Сумской областях, где днем ​​столбики термометров поднимутся до +6…+11°C.

В Киеве и Киевской области 10 марта также прогнозируют небольшую облачность без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с. В столице ночью температура воздуха будет +1…+3°C, а днем ​​поднимется до +13…+15°C. По области ночью ожидается от +3°C до -2°C, а днем ​​от +10 до +15°C.

В то же время Укргидрометцентр предупреждает о возможных опасных гидрологических явлениях. До 11 марта на отдельных реках суббассейна Припяти будет продолжаться повышение уровня воды примерно на 0,1-0,3 м.

Также возможен начальный выход воды на пойму реки Стоход в поста Любешев. Кроме того, прогнозируется увеличение слоя воды на поймах рек Уборть, Горынь и в верховьях Припяти.

прогноз погоды погода

