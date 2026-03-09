Графики отключения света на 10 марта: где и когда будут выключать электроэнергию

Для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности.

Во вторник, 10 марта, в части регионов Украины с 08:00 и до конца суток будут введены почасовые графики отключения электроэнергии.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", для промышленных потребителей в этот день также будут действовать ограничения мощности.

Причиной введения таких мер называют последствия российских ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

В то же время в компании отмечают, что ситуация в энергосистеме может изменяться. Актуальную информацию о времени и продолжительности отключений по конкретному адресу советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

