6 марта стартует прием заявлений на 20 тысяч гривен ликвидаторам последствий атак РФ – как оформить выплату

15:26, 5 марта 2026
Доплату получат работники топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и железнодорожного транспорта, которые участвовали в аварийно-восстановительных работах после российских атак.
6 марта стартует прием заявлений на 20 тысяч гривен ликвидаторам последствий атак РФ – как оформить выплату
С 6 марта начинается прием заявлений на выплату государственной помощи в размере 20 000 грн за февраль 2026 года для работников предприятий критической инфраструктуры, привлеченных к ликвидации последствий российских атак. Прием заявлений продлится до 15 марта включительно, сообщает Министерство энергетики.

Доплата предназначена для работников топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и АО «Украинская железная дорога», которые непосредственно участвовали в аварийно-восстановительных работах объектов электро-, тепло-, газо и водоснабжения, газовой инфраструктуры, объектов хранения и транспортировки нефти и продуктов ее переработки, а также железнодорожного транспорта общего пользования.

Как подать заявление

Работникам не нужно подавать заявления самостоятельно – списки формируют работодатели и отправляют их через портал «Дія» с 6 по 15 число следующего месяца. Средства перечисляются на текущие счета без открытия новых счетов не позднее конца месяца, следующего за месяцем выполнения работ.

Результаты программы и срок действия

Программа уже показала результат: за январь помощь получили 12,3 тысячи работников ремонтных бригад. Для реализации инициативы правительство направило 246,4 млн грн из резервного фонда государственного бюджета.

Срок действия программы: январь – март 2026 года.

Министерство энергетики поблагодарило всех, кто работает в условиях мороза, темноты и под звуки сирен, восстанавливая свет, тепло и воду в домах украинцев.

россия деньги энергетика война денежная помощь

