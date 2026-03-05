  1. Публикации
ВСП объявил конкурс на должность Председателя Службы судебной охраны: порядок и условия

16:03, 5 марта 2026
Служба судебной охраны получит нового руководителя: Высший совет правосудия объявил о начале конкурса
Фото: if.court.gov.ua
5 марта 2026 года на заседании Высшего совета правосудия было единогласно решено объявить о проведении конкурса на занятие вакантной должности Председателя Службы судебной охраны.

Согласно части третьей статьи 161 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» руководство Службой судебной охраны осуществляет Председатель Службы судебной охраны, который назначается на должность по результатам открытого конкурса и увольняется с должности Высшим советом правосудия.

Частью второй статьи 163 этого Закона установлено, что назначение на должности сотрудников Службы судебной охраны без проведения конкурса, кроме случаев назначения на равнозначные или вышестоящие должности, не допускается и осуществляется исключительно по результатам конкурса, который проводится Государственной судебной администрацией в порядке, определенном Высшим советом правосудия.

Высший совет правосудия решением от 30 октября 2018 года утвердил Порядок проведения конкурса для назначения на должности сотрудников Службы судебной охраны. Пунктом 5 указанного Порядка предусмотрено, что решение об объявлении конкурса на занятие вакантной должности, в частности Председателя Службы судебной охраны, принимает Высший совет правосудия.

На данный момент должность Председателя Службы судебной охраны является вакантной с 17 июня 2025 года, в связи с чем существует необходимость объявления конкурса на занятие вакантной должности Председателя Службы судебной охраны.

Высший совет правосудия, руководствуясь Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Порядком проведения конкурса для назначения на должности сотрудников Службы судебной охраны, утвержденным решением Высшего совета правосудия от 30 октября 2019 года, решил:

  • Объявить конкурс на занятие вакантной должности Председателя Службы судебной охраны.
  • Утвердить условия проведения конкурса на занятие вакантной должности Председателя Службы судебной охраны, которые прилагаются к настоящему решению.
  • Обнародовать объявление о проведении конкурса на официальных веб-сайтах ВРП, ГСА, ССО и на официальном веб-портале судебной власти Украины.

Общие условия конкурса, включая обнародование информации о вакантных должностях и объявлении о проведении конкурса, определены решением Высшего совета правосудия от 30 октября 2018 года № 3308/0/15-18 «Об утверждении Порядка проведения конкурса для назначения на должности сотрудников Службы судебной охраны». Порядок также регламентирует состав, формирование и полномочия конкурсных комиссий. Конкурс на должности Председателя ССО и его заместителей будет проводить Комиссия в составе: трех членов Высшего совета правосудия, одного представителя Совета судей Украины и трех должностных лиц Государственной судебной администрации.

Также документ определяет процедуру подачи и рассмотрения документов, оценивания кандидатов, составления рейтингового списка и обнародования результатов конкурса на вакантные должности сотрудников ССО.

Оценивание кандидатов включает тестирование, решение ситуационных задач, собеседование и проверку физической подготовки. Результаты конкурса обнародуются на официальных сайтах, а кандидаты могут обжаловать решения комиссии в судебном порядке.

