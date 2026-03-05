Изменение размера и способа взыскания алиментов: какие обстоятельства учитывает суд

В Минюсте напомнили об обстоятельствах, которые учитываются судом при определении размера алиментов.

Родители или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка (статья 27 Конвенции ООН о правах ребенка). Об этом напомнило Министерство юстиции.

Мать и отец имеют равные права и обязанности в отношении ребенка независимо от того, состояли ли они между собой в браке.

Расторжение брака между родителями, проживание их отдельно от ребенка не влияет на объем их прав и не освобождает от обязанностей по отношению к ребенку, кроме случая, предусмотренного частью пятой статьи 157 этого Кодекса (статья 141 Семейного кодекса Украины (далее – СК Украины)).

Содержать ребенка родители обязаны до достижения им совершеннолетия. Способы выполнения родителями этой обязанности определяются по договоренности между ними (статьи 180–181 СК Украины).

Вопрос уплаты алиментов может быть урегулирован:

по договоренности между родителями;

путем заключения нотариально удостоверенного договора;

путем подачи одним из родителей по месту работы заявления об удержании алиментов из его заработной платы.

Если не удалось решить этот вопрос в добровольном порядке, лицо, с которым проживает ребенок, может обратиться в суд для принудительного взыскания алиментов.

Способы взыскания алиментов

По решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются:

в доле от дохода его матери или отца;

в твердой денежной сумме по выбору того из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок (статья 181 СК Украины).

Обстоятельства, которые учитываются судом при определении размера алиментов

При определении размера алиментов суд учитывает:

состояние здоровья и материальное положение ребенка;

состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов;

наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, дочери, сына;

наличие у плательщика алиментов на праве собственности, владения и/или пользования имущества и имущественных прав, в том числе движимого и недвижимого имущества, денежных средств, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, корпоративных прав;

доказанные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказан источник происхождения средств;

другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка.

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Минимальный рекомендованный размер алиментов на одного ребенка составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и может быть присужден судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.

Суд не ограничивается размером заработка (дохода) плательщика алиментов в случае установления наличия у него расходов, превышающих его заработок (доход), и относительно которых таким плательщиком алиментов не доказан источник происхождения средств для их оплаты (статья 182 СК Украины).

Изменение размера алиментов и способа их взыскания

Размер алиментов, определенный по решению суда или договоренности между родителями, может впоследствии быть уменьшен или увеличен по решению суда по иску плательщика или получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения или улучшения здоровья кого-либо из них и в других случаях, предусмотренных этим Кодексом (статья 192 СК Украины).

Также в соответствии со статьей 186 СК Украины плательщик алиментов может обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов в случае нецелевого расходования алиментов.

Помимо изменения размера, законодательство допускает изменение способа взыскания средств. Так, согласно статье 181 СК Украины способ взыскания алиментов, определенный решением суда, изменяется по решению суда по иску получателя алиментов.

Обращаем внимание, что право на обращение в суд относительно изменения размера алиментов принадлежит обеим сторонам алиментного обязательства, тогда как право инициировать изменение способа их взыскания закон предоставляет исключительно получателю.

Судебная практика

В постановлении от 19.02.2025 по делу № 367/10126/19 Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда отметил, что «учитывая отсутствие императивного запрета изменять размер алиментов путем изменения способа их присуждения, по положениям статьи 192 СК Украины изменение размера алиментов может иметь под собой и изменение способа их присуждения (изменение размера алиментов, взысканных по решению суда в доле от заработка (дохода) матери, отца ребенка, на размер алиментов в определенной твердой денежной сумме и наоборот).

При рассмотрении исков, заявленных по указанным основаниям, применению подлежит не только статья 192 СК Украины, но и ряд других норм, посвященных обязанности родителей содержать своих детей (статья 182 «Обстоятельства, которые учитываются судом при определении размера алиментов», статья 183 «Определение размера алиментов в доле от заработка (дохода) матери, отца ребенка», статья 184 «Определение размера алиментов в твердой денежной сумме»)».

Доказательство обстоятельств, на которые ссылается сторона

В соответствии с частью первой статьи 81 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее – ГПК Украины) каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев, установленных этим Кодексом. Доказывание не может основываться на предположениях. Следовательно, необходимо заранее подготовить необходимые доказательства для подтверждения указанных обстоятельств.

Доказательствами являются любые данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств (фактов), обосновывающих требования и возражения участников дела, а также других обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела.

Эти данные устанавливаются следующими средствами:

письменными, вещественными и электронными доказательствами;

заключениями экспертов;

показаниями свидетелей.

Надлежащими являются доказательства, содержащие информацию относительно предмета доказывания.

Достоверными являются доказательства, на основании которых можно установить действительные обстоятельства дела.

Достаточными являются доказательства, которые в своей совокупности дают возможность прийти к выводу о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящих в предмет доказывания (статьи 76, 77, 79, 80 ГПК Украины).

Место предъявления иска

Согласно статье 27 ГПК Украины иски к физическому лицу предъявляются в суд по зарегистрированному в установленном законом порядке месту его проживания или пребывания, если иное не предусмотрено законом.

Кроме того, статьей 28 ГПК Украины установлено, что иски о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексации алиментов, изменении способа их взыскания, о признании отцовства ответчика, иски, возникающие из трудовых правоотношений, могут предъявляться также по зарегистрированному месту проживания или пребывания истца.

Время, с которого уплачиваются алименты в новом размере

В новом размере алименты уплачиваются со дня вступления решения в законную силу (пункт 23 Постановления Пленума Верховного Суда Украины «О применении судами отдельных норм Семейного кодекса Украины при рассмотрении дел об отцовстве, материнстве и взыскании алиментов» от 15.05.2006 № 3).

