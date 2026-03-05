Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Кабинет Министров Украины постановлением от 4 марта 2026 г. № 285 утвердил Порядок выплаты материальной помощи лицам, освобожденным со срочной военной службы в Украине.

Порядок определяет механизм выплаты лицам, уволенным со срочной военной службы, материальной помощи за счет средств государственного бюджета.

Этот вид помощи направлен на облегчение периода адаптации к гражданской жизни и обеспечение финансовой стабильности после увольнения со срочной службы. Порядок, регулирующий выплату такой помощи, определяет четкие правила получения средств, их размер, необходимые документы и сроки выплаты.

Выплата материальной помощи лицам, уволенным со срочной военной службы, осуществляется в размере:

средней заработной платы (дохода) на дату увольнения в связи с призывом на срочную военную службу, но не менее прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, установленного на день призыва на срочную военную службу (для лиц, которые до призыва работали на предприятиях, в учреждениях, организациях);

прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, установленного на день призыва на срочную военную службу (для лиц, которые до призыва не работали).

Выплата материальной помощи осуществляется Пенсионным фондом Украины в течение одного месяца со дня постановки на воинский учет по задекларированному/зарегистрированному месту жительства лица, освобожденного со срочной военной службы.

Таким образом, государством предусмотрен гарантированный минимальный уровень помощи, даже если бывший военнослужащий не имел официального дохода до призыва.

Для лиц, которые работали до призыва, размер материальной помощи определяется на основе средней заработной платы, которую рассчитывает Пенсионный фонд Украины. Для этого используются данные из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Расчет осуществляется согласно Порядку исчисления средней заработной платы, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 8 февраля 1995 г. № 100.

В случае, если реестр не содержит полной информации для расчета, лицо имеет право предоставить справку с места работы, на основании которой Пенсионный фонд определяет среднюю заработную плату. Это обеспечивает индивидуальный подход к расчету материальной помощи, учитывая фактический доход бывшего военнослужащего.

Для получения материальной помощи бывший военнослужащий должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту постановки на воинский учет. ТЦК в течение 10 дней с момента постановки лица на учет направляет в Пенсионный фонд заявку на выплату помощи.

К заявке прилагаются следующие документы:

Сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц или копия трудовой книжки, заверенная по последнему месту работы.

Заявление о перечислении помощи на счет в банке, уполномоченном для осуществления выплат пенсий и социальных пособий.

Если Пенсионный фонд не имеет достаточных данных для расчета средней заработной платы, лицо уведомляют через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. В таком случае справку о средней заработной плате можно предоставить лично или через электронный кабинет.

Ответственность за контроль за выплатами и эффективное использование бюджетных средств возложена на Пенсионный фонд Украины и соответствующие территориальные центры. Отчеты об использовании средств составляются в установленном законодательством порядке, что обеспечивает прозрачность и подотчетность государственных органов.

