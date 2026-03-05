Конкурс в Киевский апелляционный суд: кандидатка не подтвердила способности осуществлять правосудие

В ВККС отметили, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проведено собеседование и определены результаты квалификационного оценивания кандидатки на должность судьи в Киевском апелляционном суде Шевченко Ольги Юрьевны. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 5 марта Шевченко Ольга Юрьевна набрала 673,33 балла. Коллегия приняла решение признать кандидатуру такой, что не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде по критерию личной компетентности.

Всего проведены собеседования с 25 кандидатами: 10 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 9 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

