Функциональный иммунитет не защищает от ответственности за военные преступления: КУС подтвердил приговор депутату РФ

КУС отказал в открытии производства по жалобе защиты депутата РФ, осужденного в Украине за посягательство на территориальную целостность государства.

2 марта 2026 года коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда приняла решение по делу №686/6629/23, которое касается уголовной ответственности депутата Государственной думы Российской Федерации за посягательство на территориальную целостность Украины. Суд отказал в открытии кассационного производства по жалобе стороны защиты, фактически оставив в силе предыдущие судебные решения о осуждении российского политика.

Приговором Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области от 02 декабря 2025 года, оставленным без изменений постановлением Хмельницкого апелляционного суда от 19 февраля 2026 года, депутата Государственной думы Российской Федерации признано виновным и осуждено за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть умышленные действия, совершенные представителем власти по предварительному сговору группой лиц с целью изменения границ территории и государственной границы Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям (совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК), и назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества, за исключением жилья.

По установленным судами фактам депутат принимал участие в голосованиях в Государственной думе РФ в феврале 2022 года, которые стали важными политическими шагами перед началом полномасштабного вторжения России в Украину.

В частности:

15 февраля 2022 года он проголосовал за обращение к президенту РФ относительно признания так называемых «ДНР» и «ЛНР» как независимых государств.

22 февраля 2022 года поддержал ратификацию договоров о «дружбе и взаимной помощи» между РФ и этими псевдореспубликами.

По мнению украинских судов, именно эти политические решения создали юридические и политические предпосылки для дальнейшей военной агрессии России против Украины.

Суд первой инстанции в своем приговоре сослался на данные Организации Объединенных Наций о жертвах войны.

По состоянию на 29 января 2023 года:

7110 гражданских лиц погибли,

11 547 были ранены,

всего зафиксировано 18 657 жертв среди гражданского населения.

Также значительные разрушения понесли города:

Мариуполь

Буча

Ирпень

Были уничтожены или повреждены жилые дома, больницы и объекты гражданской инфраструктуры.

В кассационной жалобе адвокат настаивал на нескольких ключевых тезисах:

Депутат Госдумы РФ якобы имеет функциональный иммунитет (ratione materiae) от уголовной юрисдикции иностранных судов.

Его голос в коллегиальном органе не имел решающего значения.

Украинские суды не имеют юрисдикции оценивать решения органов власти другого государства.

Не доказана причинно-следственная связь между голосованием депутата и человеческими жертвами.

Однако коллегия судей Верховного Суда отклонила эти аргументы.

Суд подчеркнул несколько принципиальных позиций.

Иммунитет не применяется к международным преступлениям. Функциональный иммунитет государственных должностных лиц не распространяется на преступления, нарушающие нормы jus cogens — основополагающие нормы международного права.

К таким относятся:

- преступление агрессии

- военные преступления

- преступления против мира и безопасности человечества

Украина имеет право на уголовную юрисдикцию. Согласно ст. 8 Уголовного кодекса Украины, иностранцы могут быть привлечены к ответственности за преступления против интересов Украины даже если они совершены за её пределами. Каждый голос имеет значение. Суд подчеркнул: депутат имел альтернативу — голосовать «против» или воздержаться. Поддержка решения была осознанным политическим и правовым актом, который способствовал агрессии. Производство in absentia является законным. Рассмотрение дела проводилось в отсутствие обвиняемого (in absentia). Суд установил, что он был надлежащим образом уведомлен через официальные публикации и через своего защитника.

Частью 1 ст. 297-5 УПК предусмотрено, что повестки о вызове подозреваемого в случае осуществления специального досудебного расследования направляются по последнему известному месту его проживания или пребывания и обязательно публикуются в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения и на официальном веб-сайте Офиса Генерального прокурора. С момента опубликования повестки о вызове в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения и на официальном веб-сайте Офиса Генерального прокурора подозреваемый считается надлежащим образом ознакомленным с её содержанием.

Согласно ч. 8 ст. 135 УПК повестка о вызове лица, в отношении которого существуют достаточные основания считать, что такое лицо выехало и/или находится на временно оккупированной территории Украины, территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором, в случае обоснованной невозможности вручения ему такой повестки согласно частям 1, 2, 4–7 этой статьи, публикуется в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения и на официальном веб-сайте Офиса Генерального прокурора.

Лицо, указанное в абз. 1 этой части статьи, считается надлежащим образом уведомленным о вызове с момента опубликования повестки о его вызове в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения и на официальном веб-сайте Офиса Генерального прокурора.

Предписаниями абз. 6 ч. 3 ст. 323 УПК установлено, что повестки о вызове обвиняемого в случае осуществления специального судебного производства направляются по последнему известному месту его проживания или пребывания, а процессуальные документы, подлежащие вручению обвиняемому, направляются защитнику. Информация о таких документах и повестках о вызове обвиняемого обязательно публикуется в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения согласно положениям ст. 297-5 этого Кодекса и на официальном веб-сайте суда. С момента опубликования повестки о вызове в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения и на официальном веб-сайте суда обвиняемый считается надлежащим образом ознакомленным с её содержанием.

Верховный Суд не отрицает, что во время осуществления специального (досудебного расследования) судебного производства могут приниматься дополнительные меры, не определенные в статьях 297-5, 323 УПК, относительно уведомления лица. Вместе с тем непринятие таких дополнительных мер, при условии соблюдения четко предусмотренного процессуальным законодательством Украины порядка осуществления уведомления (вызова) лица, в отношении которого осуществляется уголовное производство в соответствии с процедурой in absentia, само по себе не является нарушением требований УПК.

Кроме того, лицо, осужденное в порядке судебного производства (in absentia), не лишено права обжаловать принятые в отношении него судебные решения даже после истечения сроков их обжалования, подав жалобу вместе с ходатайством о восстановлении срока на обжалование с указанием уважительности причин его пропуска.

Частью 3 ст. 400 УПК предусмотрено, что если апелляционная жалоба подана обвиняемым, в отношении которого судом вынесен приговор по результатам специального судебного производства, суд восстанавливает срок при условии предоставления обвиняемым подтверждения наличия уважительных причин, предусмотренных статьей 138 этого Кодекса, и направляет апелляционную жалобу вместе с материалами уголовного производства в суд апелляционной инстанции с соблюдением правил, предусмотренных статьей 399 этого Кодекса.

Таким образом, лицо, в отношении которого осуществляется специальное судебное производство, даже после истечения сроков на апелляционное или кассационное обжалование не лишено права подать жалобу вместе с ходатайством о восстановлении срока на обжалование, если причины его неявки действительно окажутся уважительными, в ходе которого оно не будет лишено возможности ставить вопрос об устранении нарушений, которые, по его мнению, были допущены во время специального досудебного расследования и судебного рассмотрения.

Следовательно, вынесенные в уголовном производстве судебные решения являются надлежащим образом мотивированными и обоснованными, их содержание соответствует требованиям статей 370, 374, 419 УПК, в них приведены мотивы, из которых исходили суды, и положения закона, которыми они руководствовались при их принятии.

Автор: Тарас Лученко

