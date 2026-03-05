Ссылался на религиозные убеждения, но не подтвердил их — во Львовской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации

Самборский горрайонный суд Львовской области признал виновным военнообязанного мужчину в уклонении от мобилизации во время военного положения.

Самборский горрайонный суд Львовской области рассмотрел уголовное дело № 452/1913/24 относительно уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации в условиях военного положения.

Обстоятельства дела

Обвиняемый был достоверно осведомлён о введении военного положения на всей территории Украины в соответствии с Указом Президента Украины №64/2022 от 24 февраля 2022 года «О введении военного положения в Украине», утверждённым Законом Украины №2102-ІХ, а также о его дальнейшем продлении, в частности Указом Президента Украины от 5 февраля 2024 года №49/2024, утверждённым Законом Украины №3564-ІХ от 6 февраля 2024 года, которым срок действия военного положения продлён с 05 ч. 30 мин. 14 февраля 2024 года сроком на 90 суток.

Будучи военнообязанным и осознавая конституционную обязанность защиты Отечества, предусмотренную статьёй 65 Конституции Украины, обвиняемый добровольно не прибыл в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для отправления в воинскую часть с целью прохождения военной службы.

Установлено, что в соответствии со статьёй 2 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» он относится к категории военнообязанных. По результатам медицинского осмотра военно-врачебной комиссией 10 мая 2024 года он был признан годным к военной службе, что подтверждается соответствующей справкой.

В тот же день он был надлежащим образом уведомлён о необходимости прибытия на призывной пункт для отправления в воинскую часть. Вместе с тем от получения повестки он отказался, о чём работниками территориального центра комплектования был составлен акт об отказе от получения повестки.

Несмотря на надлежащее уведомление и разъяснение правовых последствий, обвиняемый без уважительных причин умышленно не прибыл 10 мая 2024 года на призывной пункт по указанному адресу для отправления в воинскую часть, не имея права на отсрочку от призыва в соответствии со статьёй 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В результате таких действий был нарушен процесс комплектования Вооружённых Сил Украины во время мобилизации.

В судебном заседании обвиняемый своей вины не признал. Он пояснил, что сообщал работникам территориального центра комплектования о своих религиозных убеждениях, которые, по его мнению, делают невозможным прохождение военной службы. Также он ссылался на состояние здоровья, отмечая, что ранее получил поражение электрическим током. При этом документального подтверждения соответствующих обстоятельств не предоставил и решение военно-врачебной комиссии не обжаловал.

По его словам, 10 мая 2024 года он подал письменное заявление об отказе от прохождения военной службы по религиозным убеждениям. При этом каких-либо документов, подтверждающих принадлежность к религиозной организации или наличие соответствующих убеждений, он не предоставил.Несмотря на такую позицию обвиняемого, суд пришёл к выводу о доказанности его виновности на основании исследованных в судебном заседании доказательств.

Свидетели — работники территориального центра комплектования — подтвердили, что обвиняемый 10 мая 2024 года после прохождения военно-врачебной комиссии отказался получить повестку на отправление в воинскую часть. В их присутствии был составлен и оглашён акт об отказе от получения повестки, при этом обвиняемому было разъяснено уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Несмотря на это, он настаивал на отказе, ссылаясь на религиозные убеждения, но никаких подтверждающих документов не предоставил. Акт об отказе он подписал.

Материалы уголовного производства также содержат выписку из Единого реестра досудебных расследований, уведомление территориального центра комплектования о неприбытии военнообязанного в установленное время, военный билет, справку военно-врачебной комиссии о годности к военной службе, акт об отказе от получения повестки и заявление обвиняемого об отказе от мобилизации.

Кроме того, письмом религиозной организации Свидетелей Иеговы сообщено, что обвиняемый не является членом этой религиозной организации.

Оценив собранные доказательства в их совокупности, суд признал их надлежащими и допустимыми и такими, что подтверждают обстоятельства, изложенные в обвинительном акте.

Позиция и решение суда

Суд критически оценил утверждения обвиняемого о невозможности прохождения военной службы из-за религиозных убеждений.

Суд отметил, что в соответствии с частью четвёртой статьи 35 Конституции Украины никто не может быть освобождён от выполнения обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений. В случае, если выполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, она может быть заменена альтернативной службой лишь в случаях, предусмотренных законом.

Вместе с тем Закон Украины «Об альтернативной (невойсковой) службе» предусматривает возможность прохождения такой службы только вместо срочной военной службы. Замена военной службы по призыву во время мобилизации на альтернативную службу законодательством Украины не предусмотрена.

Суд также учёл положения Конституции Украины, законодательства об обороне и мобилизации, а также практику Европейского суда по правам человека относительно свободы совести и религии. При этом суд отметил, что право на свободу религии не является абсолютным и может подлежать ограничениям, установленным законом, в частности в интересах общественной безопасности и защиты прав других лиц.

Суд обратил внимание, что во время мобилизации граждане обязаны являться в территориальные центры комплектования в сроки, указанные в соответствующих документах. Уклонение от выполнения этой обязанности посягает на установленный порядок комплектования Вооружённых Сил Украины и подрывает обороноспособность государства.

Кроме того, суд отметил, что призыв обвиняемого на военную службу не означает обязательного использования оружия, поскольку он мог быть привлечён к выполнению других функций, не связанных с боевыми действиями.

С учётом установленных обстоятельств суд пришёл к выводу, что вина обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 336 Уголовного кодекса Украины, доказана полностью.

Решая вопрос о наказании, суд учёл степень тяжести совершённого уголовного правонарушения, которое относится к категории нетяжких преступлений, личность обвиняемого, отсутствие судимостей, а также отсутствие обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание.

В то же время суд отметил, что обвиняемый не признал своей вины, что свидетельствует об отсутствии намерения стать на путь исправления. Кроме того, с учётом военного положения и общественной опасности уклонения от мобилизации суд не увидел оснований для применения положений статьи 75 Уголовного кодекса Украины об освобождении от отбывания наказания с испытанием.

С учётом изложенных обстоятельств суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Срок отбывания наказания определено исчислять с момента обращения приговора к исполнению. Мера пресечения во время досудебного расследования и судебного рассмотрения не применялась. Гражданский иск в уголовном производстве не заявлялся, вещественные доказательства и процессуальные расходы отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

