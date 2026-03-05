Мемориал с флажками на Майдане в Киеве могут трансформировать после войны

Также ожидается, что обновленный вариант Стены памяти возле Михайловского монастыря представят к октябрю 2026 года — ко Дню защитников и защитниц Украины.

Глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов заявил, что Стена памяти возле Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве может получить государственный статус.

По словам Алферова, сейчас продолжается работа над обновлением мемориала возле Михайловского монастыря, который возник как общественная инициатива чествования погибших защитников Украины.

В Институте национальной памяти планируют превратить его из стихийного народного места памяти в государственный мемориал.

Ожидается, что обновленный вариант Стены памяти представят к октябрю 2026 года — ко Дню защитников и защитниц Украины.

В то же время вопрос мемориализации на Майдане Независимости остается сложным. В настоящее время государство не может создать полноценный мемориал из-за продолжающейся войны.

Алферов отметил, что нынешний мемориал с флажками, которые устанавливают семьи погибших, является «живым», однако требует упорядочения. Среди проблем — влияние погодных условий и конфликты относительно размещения фотографий и символов.

Глава Института нацпамяти предполагает, что нынешний мемориал с флажками на Майдане со временем могут перенести или трансформировать, а на его месте создать более стабильную символическую композицию.

В то же время флажки, установленные семьями погибших, планируют сохранить как важный источник исторической памяти.

«По моему глубокому убеждению, после завершения войны необходимо создать какую-то символическую группу, небольшой комплекс, который будет напоминать о том, чем было это место и что оно значило для украинцев, которые приезжали и ставили флажки в честь своих погибших детей, мужей, братьев. Но сам этот мемориал нужно сместить, чтобы на месте флажков было что-то более стабильное и символическое, соответствующее настроению этого места, а также позволить государству ухаживать за этим местом, чтобы оно было упорядоченным», — сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Алферов также отметил, что после завершения войны государство будет системно упорядочивать различные формы стихийной мемориализации. Таким образом, по его словам, после победы мемориальные места будут создаваться методами, предложенными государством.

