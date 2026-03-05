Убил ключом мать и сына: что решил Верховный Суд по делу, которое шокировало Донетчину

Кассационная инстанция оценила доводы осуждённого и проверила законность пожизненного наказания за двойное убийство.

Верховный Суд подтвердил приговор по делу о жестоком убийстве матери и её несовершеннолетнего сына, совершённом тяжёлым металлическим раздвижным ключом. Осуждённый оспаривал пожизненное лишение свободы, ссылаясь на признание вины и сотрудничество со следствием. Кассационная инстанция проверила, соответствует ли назначенное наказание тяжести двойного убийства и требованиям уголовного законодательства.

Первое убийство: 25 ударов ключом

Кассационный уголовный суд ВС рассмотрел дело №235/2774/13-к, которое касалось обжалования приговора Красноармейского городского районного суда и постановления Апелляционного суда Донецкой области.

Коллегия судей вернулась к тем трагическим событиям, которые шокировали Донетчину ещё весной 2013 года. Тогда бытовой конфликт перерос в жестокое двойное убийство матери и её сына, а мотивировочные детали конфликта подчёркивали, насколько личные неприязненные отношения могут превратиться в угрозу для жизни. Через двенадцать лет дело дошло до кассационного пересмотра в Верховном Суде, где осуждённый пытался оспорить пожизненное лишение свободы. Кассационная инстанция должна была оценить не только обстоятельства преступлений, но и пределы назначения самого строгого наказания, предусмотренного уголовным законодательством.

Судами первой и апелляционной инстанций было установлено, что поздно вечером 11 марта 2013 года осуждённый находился в доме потерпевшей, с которой его связывали неприязненные отношения. Конфликт, возникший на этой почве, не был внезапным эмоциональным всплеском, а характеризовался систематическим неприязненным отношением. Суды пришли к выводу о наличии прямого умысла на лишение жизни, что подтверждалось характером орудия преступления, количеством нанесённых ударов и их локализацией.

Согласно материалам производства, нападение было совершено с использованием металлического раздвижного ключа – инструмента, который сам по себе не предназначен специально для убийства, однако в конкретной ситуации стал смертельно опасным предметом. Осуждённый нанес потерпевшей не менее 25 ударов: 13 – по голове и 12 – по рукам. Такое количество и направленность ударов свидетельствовали не только об интенсивности насилия, но и о том, что женщина пыталась защищаться, подставляя руки под опасные удары.

Судебно-медицинская экспертиза установила: телесные повреждения были множественными, вызвали особые физические страдания и находились в прямой причинно-следственной связи со смертью потерпевшей. Квалифицирующая признака «особая жестокость» обоснована именно характером насилия: многократностью ударов, их силой и локализацией, а также продолжительностью причинения боли.

Дополнительно суд учёл, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, хотя и за менее тяжкое преступление против собственности. Однако в этом деле его действия приобрели качественно иной уровень общественной опасности. Мотив неприязненных отношений не уменьшал степень вины, а лишь объяснял психологическую основу конфликта.

Юридическая квалификация по пунктам 4, 9, 13 части второй статьи 115 УК Украины охватывала убийство с особой жестокостью, убийство с целью скрыть другое преступление и совершённое лицом, ранее совершившим умышленное убийство. Совокупность этих признаков отнесла преступление к категории особо тяжких с максимально строгой санкцией – до пожизненного лишения свободы.

Второе убийство: попытка скрыть следы

После убийства женщины осуждённый увидел её несовершеннолетнего сына. Суд установил, что в тот момент мужчина уже осознавал факт совершённого убийства и возможные правовые последствия. Именно поэтому, по выводам суда, последующие действия были продиктованы стремлением убийцы избежать раскрытия совершённого преступления.

Несовершеннолетний мог быть свидетелем событий или, по крайней мере, сообщить правоохранительные органы о пребывании постороннего лица в доме в момент смерти матери. С целью скрыть уже совершённое убийство обвиняемый снова использовал металлический раздвижной ключ. Мальчику было нанесено 31 удар: 21 – по голове и 10 – по рукам. Как и в предыдущем случае, полученные травмы свидетельствовали о попытках жертвы защититься и о чрезмерной жестокости нападавшего.

Суд признал, что действия в отношении несовершеннолетнего имели самостоятельный состав преступления, но при этом находились в причинной связи с первым убийством как способом его сокрытия. Убийство ребёнка, совершённое с таким количеством ударов, было дополнительно квалифицировано с учётом возраста потерпевшего и мотива – попытки избежать уголовной ответственности.

После лишения жизни матери и сына осуждённый не покинул место преступления сразу. Находясь в их домовладении, он тайно похитил женскую сумку с имуществом на сумму 630 грн. Позднее через незапертые ворота проник в гараж и похитил дорожный велосипед стоимостью 1069,80 грн, принадлежащий несовершеннолетнему. Эти эпизоды квалифицировались как повторные кражи, одна из которых сочеталась с проникновением в помещение.

Такие действия, совершённые сразу после двойного убийства, суд оценил как дополнительное свидетельство циничности поведения и отсутствия каких-либо признаков аффекта или потери самоконтроля. Напротив, последовательность решений – устранение свидетеля, похищение имущества, оставление места происшествия – свидетельствовала о рациональном расчёте.

В кассационной жалобе осуждённый настаивал на том, что признал вину, сотрудничал со следствием и искренне раскаялся, поэтому пожизненное лишение свободы, по его мнению, является чрезмерно строгим. Верховный Суд, рассматривая дело, проверил соблюдение судами принципов индивидуализации наказания и пропорциональности. Коллегия судей исходила из того, что пожизненное лишение свободы является исключительной мерой, применяемой только при наличии совокупности отягчающих обстоятельств и при отсутствии оснований для назначения срокового наказания.

Учитывая количество потерпевших, способ совершения преступлений, наличие особо жестоких действий, мотив сокрытия первого убийства и отсутствие обстоятельств, существенно смягчающих наказание, суд пришёл к выводу: назначенное наказание соразмерно тяжести совершённых уголовных правонарушений.

Наказание без пощады: приговор подтверждён

Кассационная инстанция не нашла оснований для изменения приговора, оставив в силе решение о пожизненном лишении свободы как справедливую и законную реакцию государства на двойное умышленное убийство.

Судебные материалы дела свидетельствуют о исключительной тяжести совершённых преступлений. Осуждённый умышленно наносил многочисленные удары металлическим ключом матери и её несовершеннолетнему сыну, а также совершил кражи на месте происшествия. Коллегия судей подчеркнула, что сочетание жестокости убийства, наличия несовершеннолетней жертвы и повторных противоправных действий свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне общественной опасности лица.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что менее строгие наказания не способны обеспечить безопасность общества и исправление осуждённого. В этом контексте пожизненное лишение свободы выступает не только как карательная функция, но и как превентивное средство, гарантирующее невозможность повторного совершения тяжких преступлений. Кассационная инстанция подтвердила: суды предыдущих инстанций правильно применили нормы статей 50, 64, 65 и 70 УК Украины, исходя из принципа соразмерности наказания тяжести преступления и личности виновного.

Пожизненное лишение свободы назначается только за особо тяжкие преступления и его применение является исключительным, когда иные виды лишения свободы не могут достичь цели исправления осуждённого. В деле указано: лицо, совершившее особо тяжкие преступления, проявляет пренебрежение к человеческой жизни, что подтверждается количеством и тяжестью совершённых действий. Проведённый судом анализ свидетельствует: учёт искреннего раскаяния и активного содействия раскрытию преступления возможен только при реальном признании вины и активной помощи в установлении обстоятельств преступления, а не при формальном предоставлении показаний после фактического задержания. Осуждённый в этом деле таких доказательств не предоставил, поэтому апелляционный суд правильно исключил из приговора ссылку на смягчающие обстоятельства, подтвердив обоснованность пожизненного наказания.

В своих мотивах суд также исходил из принципа пропорциональности наказания, который является одним из фундаментальных принципов уголовного права. Несмотря на то, что осуждённый пытался ссылаться на сотрудничество со следствием, материалы дела свидетельствуют об отсутствии реальной помощи. Суд подчеркнул: добровольная активность в раскрытии преступления должна быть значительной и эффективной, чего в данном случае не наблюдалось. Таким образом, пожизненное лишение свободы было признано единственной мерой, способной достичь цели исправления и гарантировать защиту общества.

Суд обратил внимание на отсутствие искреннего раскаяния и активного содействия раскрытию преступления, что подтверждается материалами дела. Осуждённый оспаривал только строгость наказания, не оспаривая факты, подтверждающие его вину. Он пытался ссылаться на сотрудничество и явку с повинной, однако фактически инициатором уведомления правоохранительных органов стало третье лицо. Таким образом, претензии относительно чрезмерной строгости наказания были признаны необоснованными. Коллегия судей подчеркнула, что основания для пересмотра решения ограничиваются существенными процессуальными нарушениями или неправильным применением закона, тогда как оценка обстоятельств дела и определение меры наказания остаются в компетенции судов предыдущих инстанций.

Проанализировав материалы дела, Кассационный уголовный суд ВС постановил: приговор Красноармейского городского районного суда Донецкой области и постановление Апелляционного суда Донецкой области оставить без изменения, а кассационную жалобу осуждённого – без удовлетворения.

Автор: Валентин Коваль

