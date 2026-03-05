  1. В Украине

В Украине ввели отдельные парковочные места для авто, перевозящих детей до 3 лет — закон вступил в силу

11:41, 5 марта 2026
В Украине вступили в силу новые правила парковки для автомобилей с детьми до 3 лет.
В Украине ввели отдельные парковочные места для авто, перевозящих детей до 3 лет — закон вступил в силу
В четверг, 5 марта, вступил в силу Закон о парковке транспортных средств, которыми управляют водители, перевозящие детей в возрасте до трех лет и имеющие соответствующий опознавательный знак на транспортном средстве № 4657-IX.

Принятый закон призван обеспечить семьям с маленькими детьми дополнительные условия комфорта и безопасности.

Согласно закону, владельцы специально оборудованных или отведенных площадок для парковки обязаны выделять и обустраивать отдельные места для таких транспортных средств в порядке, установленном Кабинетом Министров. Количество таких парковочных мест должно составлять не менее 5% от общего количества мест, но не менее одного места.

Парковочные места для родителей с маленькими детьми являются дополнительными к тем, которые предназначены для парковки транспортных средств лиц с инвалидностью. Сейчас закон предусматривает, что количество мест для транспортных средств лиц с инвалидностью должно составлять не менее 10% от общего количества мест на площадках для парковки. В то же время необходимо будет предусмотреть еще как минимум 5% мест для парковки транспортных средств, перевозящих детей. В целом это составит не менее 15% от общего количества парковочных мест, но не менее двух мест — по одному для каждой категории.

По словам главы Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, эти нормы, хотя и кажутся простыми, существенно улучшат условия для родителей с маленькими детьми, которые часто вынуждены маневрировать между плотно припаркованными автомобилями, рискуя безопасностью ребенка.

Законопроект №12437о повышении комфорта и безопасности водителей, перевозящих детей до трех лет, и развитии системы парковки Президент Украины Владимир Зеленский подписал в декабре 2025 года.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

