В Украине внедряют специальные парковочные места для родителей с малышами – дальше обновление штрафов

10:30, 27 ноября 2025
Следующим шагом должно стать обновление и существенное повышение штрафов за нарушение правил парковки, считает Елена Шуляк.
Глава Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила, что законопроект 12437, который приняла Верховная Рада, наконец упорядочивает правила парковки для родителей с детьми до трех лет.

Что изменяет законопроект 12437:

  • обязательное создание специальных парковочных мест для водителей с детьми до 3 лет;
  • не менее 5% таких мест на любой парковке (но минимум одно);
  • более широкие и удобные места, расположенные ближе ко входам и обозначенные понятной разметкой;
  • специальный опознавательный знак на авто для предотвращения злоупотреблений;
  • безопасный и удобный подъезд к этим местам.

По словам Шуляк, эти нормы, хоть и кажутся простыми, значительно улучшат умови для родителей с маленькими детьми, которые часто вынуждены маневрировать между плотно припаркованными авто, рискуя безопасностью ребенка.

В то же время парламентарий обратила внимание на аналогию со специальными местами для людей с инвалидностью: разметка есть, но ее соблюдение часто игнорируется. Именно поэтому, считает Шуляк, следующим шагом должно стать обновление и существенное повышение штрафов за нарушение правил парковки — как на местах для людей с инвалидностью, так и на новых местах для родителей с детьми, ведь без ответственности любая разметка остается лишь краской на асфальте.

Шуляк также подчеркнула, что принятие законопроекта — это важный жест социальной поддержки со стороны государства, однако он не решает главную проблему: системного дефицита парковок в Украине.

Среди причин она называет хаотичную застройку городов и влияние так называемого «парковочно-киоскового лобби». Частично эту ситуацию, по ее словам, мог бы решить законопроект 10308, направленный на устранение коррупционных схем в сфере парковки. Однако документ до сих пор не вынесен на рассмотрение парламента.

Отметим, что проблема неправильной парковки остается одной из самых распространенных в Киеве, несмотря на работу 834 парковочных площадок и наличие 84 952 легальных парковочных мест. В столице ежедневно фиксируют нарушения — от центра до спальных районов.

По данным Департамента территориального контроля Киева, причины хаотичной парковки являются комплексными.

Напомним, что во Львове внедряют обновленные правила парковки: ветераны ежемесячно смогут пользоваться парковочными местами бесплатно в течение 100 часов. Такое решение депутаты приняли на сессии городского совета.

