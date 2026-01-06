Какая максимальная продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего работника — ответ Гоструда

В Гоструде напомнили, что несовершеннолетние могут работать только сокращенное рабочее время.

Фото: epravda.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Несовершеннолетние лица (от 14 до 18 лет) в трудовых правоотношениях имеют те же права, что и совершеннолетние. В то же время они пользуются рядом существенных льгот в сфере охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда. Об этом напомнило Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.

Несовершеннолетние могут работать только сокращенное рабочее время:

16–18 лет — до 36 часов в неделю;

15–16 лет — до 24 часов в неделю;

учащиеся 14–15 лет (во время каникул) — до 24 часов в неделю.

В Гоструде добавляют: если у вас работают учащиеся в течение учебного года, максимальная продолжительность их рабочего времени вдвое меньше:

16–18 лет — до 18 часов в неделю;

15–16 лет — до 12 часов в неделю;

14–15 лет — до 12 часов в неделю.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.