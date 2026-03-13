Нацполиция презентовала ТСК цифровую систему автоматизированного мониторинга деклараций полицейских
Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти представители Национальной полиции презентовали цифровые инструменты для предотвращения коррупции и автоматизированного мониторинга деклараций полицейских. Речь идет о внутренней системе, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать подачу деклараций сотрудниками полиции, а также автоматически выявлять возможные ошибки или риски в финансовых отчетах.
Презентацию для членов ВСК провели начальник Управления по предотвращению коррупции Национальной полиции Украины, полковник Игорь Звездин, и начальник отдела контрольно-методической работы этого управления, полковник Олег Лозовой.
Система электронного декларирования в полиции охватывает десятки тысяч сотрудников, а значительная часть деклараций уже была подана в рамках отчетного периода.
В системе электронного декларирования Национальной полиции насчитывается около 110 тысяч декларантов, из которых более 55 тысяч сотрудников уже подали декларации, что составляет 56% от общего числа.
В то же время автоматический анализ показал, что примерно в более чем 25 тысяч деклараций система зафиксировала потенциальные ошибки или рисковые индикаторы.
Представители полиции подчеркнули: алгоритм не устанавливает нарушения, а лишь выявляет возможные неточности, требующие дополнительной проверки или уточнения.
Создание системы было обусловлено несколькими факторами:
- большое количество декларантов;
- значительная текучесть кадров;
- перевод сотрудников между подразделениями;
- сложность ручного контроля большого числа деклараций.
В результате возникла необходимость создать инструмент, который позволял бы автоматически идентифицировать каждого декларанта, обеспечивал быстрый анализ деклараций и предупреждал технические ошибки до начала полной проверки.
Система работает круглосуточно (24/7) и постоянно обновляет статистику поданных деклараций.
Она имеет две основные функции:
- Контроль подачи деклараций
Система автоматически отслеживает:
- подал ли декларант декларацию;
- дату и время подачи;
- орган или подразделение, в котором работает сотрудник;
- тип декларации.
Благодаря этому ответственные подразделения могут видеть, кто еще не выполнил обязанность декларирования, и оперативно реагировать.
- Автоматическое выявление ошибок и рисков
Второй модуль системы анализирует содержание деклараций и ищет типичные проблемы, в том числе:незаполненные обязательные разделы;
- несоответствия между доходами и расходами;
- некорректные данные о недвижимости;
- отсутствие информации о имуществе;
- подозрительно заниженную стоимость активов;
- ошибки в указании корпоративных прав или банковских счетов.
Алгоритм работает автоматически, проверяя декларацию через несколько секунд после ее загрузки.
Каждому декларанту присваивается уникальный идентификатор (ID). Это позволяет избежать путаницы между лицами с одинаковыми фамилиями или при смене места службы.
Система проверяет разные разделы декларации:
Недвижимость
- указаны ли объекты недвижимости;
- соответствуют ли данные фактическому пользованию;
- не отсутствуют ли права пользования жильем.
Финансовые активы
- банковские счета;
- ценные бумаги;
- корпоративные права.
Доходы и подарки
- соотношение доходов и расходов;
- источники получения средств;
- соблюдение ограничений по подаркам.
Если разница между доходами и расходами превышает установленный законодательством порог, система сигнализирует о возможной проблеме.
Отдельный инструмент позволяет самим сотрудникам проверять собственную декларацию.
Декларант может:
- вставить ссылку на свою декларацию;
- запустить проверку;
- получить список возможных ошибок.
Это дает возможность исправить декларацию в течение 30 дней, не дожидаясь начала полной проверки.
По словам представителей Нацполиции, использование системы уже позволило сократить количество технических ошибок и избежать лишних полных проверок, а также перевести значительную часть процессов в цифровой формат.
После презентации члены Временной следственной комиссии задали представителям Нацполиции ряд вопросов о защите системы, доступе к ней и механизмах реагирования в случае неподачи деклараций.
Представители полиции пояснили:
- система использует данные из публичного реестра деклараций;
- доступ к аналитической части имеют только уполномоченные сотрудники антикоррупционных подразделений;
- внешние пользователи не могут изменять информацию.
Также было отмечено, что доступ к системе имеют разные уровни, а администрирование осуществляется ограниченным кругом сотрудников.
Автор: Тарас Лученко
