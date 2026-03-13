Нацполиция презентовала ТСК цифровую систему автоматизированного мониторинга деклараций полицейских

16:00, 13 марта 2026
Цифровой инструмент автоматически анализирует доходы, имущество и корпоративные права полицейских.
Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти представители Национальной полиции презентовали цифровые инструменты для предотвращения коррупции и автоматизированного мониторинга деклараций полицейских. Речь идет о внутренней системе, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать подачу деклараций сотрудниками полиции, а также автоматически выявлять возможные ошибки или риски в финансовых отчетах.

Презентацию для членов ВСК провели начальник Управления по предотвращению коррупции Национальной полиции Украины, полковник Игорь Звездин, и начальник отдела контрольно-методической работы этого управления, полковник Олег Лозовой.

Система электронного декларирования в полиции охватывает десятки тысяч сотрудников, а значительная часть деклараций уже была подана в рамках отчетного периода.

В системе электронного декларирования Национальной полиции насчитывается около 110 тысяч декларантов, из которых более 55 тысяч сотрудников уже подали декларации, что составляет 56% от общего числа.
 В то же время автоматический анализ показал, что примерно в более чем 25 тысяч деклараций система зафиксировала потенциальные ошибки или рисковые индикаторы.
 Представители полиции подчеркнули: алгоритм не устанавливает нарушения, а лишь выявляет возможные неточности, требующие дополнительной проверки или уточнения.

Создание системы было обусловлено несколькими факторами:

  • большое количество декларантов;
  • значительная текучесть кадров;
  • перевод сотрудников между подразделениями;
  • сложность ручного контроля большого числа деклараций.

В результате возникла необходимость создать инструмент, который позволял бы автоматически идентифицировать каждого декларанта, обеспечивал быстрый анализ деклараций и предупреждал технические ошибки до начала полной проверки.
 Система работает круглосуточно (24/7) и постоянно обновляет статистику поданных деклараций.
 Она имеет две основные функции:

  1. Контроль подачи деклараций

Система автоматически отслеживает:

  • подал ли декларант декларацию;
  • дату и время подачи;
  • орган или подразделение, в котором работает сотрудник;
  • тип декларации.

Благодаря этому ответственные подразделения могут видеть, кто еще не выполнил обязанность декларирования, и оперативно реагировать.

  1. Автоматическое выявление ошибок и рисков

Второй модуль системы анализирует содержание деклараций и ищет типичные проблемы, в том числе:незаполненные обязательные разделы;

  • несоответствия между доходами и расходами;
  • некорректные данные о недвижимости;
  • отсутствие информации о имуществе;
  • подозрительно заниженную стоимость активов;
  • ошибки в указании корпоративных прав или банковских счетов.

Алгоритм работает автоматически, проверяя декларацию через несколько секунд после ее загрузки.
 Каждому декларанту присваивается уникальный идентификатор (ID). Это позволяет избежать путаницы между лицами с одинаковыми фамилиями или при смене места службы.

Система проверяет разные разделы декларации:

Недвижимость

  • указаны ли объекты недвижимости;
  • соответствуют ли данные фактическому пользованию;
  • не отсутствуют ли права пользования жильем.

Финансовые активы

  • банковские счета;
  • ценные бумаги;
  • корпоративные права.

Доходы и подарки

  • соотношение доходов и расходов;
  • источники получения средств;
  • соблюдение ограничений по подаркам.

Если разница между доходами и расходами превышает установленный законодательством порог, система сигнализирует о возможной проблеме.

Отдельный инструмент позволяет самим сотрудникам проверять собственную декларацию.
 Декларант может:

  • вставить ссылку на свою декларацию;
  • запустить проверку;
  • получить список возможных ошибок.

Это дает возможность исправить декларацию в течение 30 дней, не дожидаясь начала полной проверки.

По словам представителей Нацполиции, использование системы уже позволило сократить количество технических ошибок и избежать лишних полных проверок, а также перевести значительную часть процессов в цифровой формат.

После презентации члены Временной следственной комиссии задали представителям Нацполиции ряд вопросов о защите системы, доступе к ней и механизмах реагирования в случае неподачи деклараций.
 Представители полиции пояснили:

  • система использует данные из публичного реестра деклараций;
  • доступ к аналитической части имеют только уполномоченные сотрудники антикоррупционных подразделений;
  • внешние пользователи не могут изменять информацию.

Также было отмечено, что доступ к системе имеют разные уровни, а администрирование осуществляется ограниченным кругом сотрудников.

Автор: Тарас Лученко

Коммунальные долги во время военного положения: апелляционный суд в Киеве объяснил, как во время войны начисляются штрафы

