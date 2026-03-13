Нацполиция презентовала ТСК цифровую систему автоматизированного мониторинга деклараций полицейских

Цифровой инструмент автоматически анализирует доходы, имущество и корпоративные права полицейских.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти представители Национальной полиции презентовали цифровые инструменты для предотвращения коррупции и автоматизированного мониторинга деклараций полицейских. Речь идет о внутренней системе, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать подачу деклараций сотрудниками полиции, а также автоматически выявлять возможные ошибки или риски в финансовых отчетах.

Презентацию для членов ВСК провели начальник Управления по предотвращению коррупции Национальной полиции Украины, полковник Игорь Звездин, и начальник отдела контрольно-методической работы этого управления, полковник Олег Лозовой.

В системе электронного декларирования Национальной полиции насчитывается около 110 тысяч декларантов, из которых более 55 тысяч сотрудников уже подали декларации, что составляет 56% от общего числа.

В системе электронного декларирования Национальной полиции насчитывается около 110 тысяч декларантов, из которых более 55 тысяч сотрудников уже подали декларации, что составляет 56% от общего числа.

В то же время автоматический анализ показал, что примерно в более чем 25 тысяч деклараций система зафиксировала потенциальные ошибки или рисковые индикаторы.

Представители полиции подчеркнули: алгоритм не устанавливает нарушения, а лишь выявляет возможные неточности, требующие дополнительной проверки или уточнения.

Создание системы было обусловлено несколькими факторами:

большое количество декларантов;

значительная текучесть кадров;

перевод сотрудников между подразделениями;

сложность ручного контроля большого числа деклараций.

В результате возникла необходимость создать инструмент, который позволял бы автоматически идентифицировать каждого декларанта, обеспечивал быстрый анализ деклараций и предупреждал технические ошибки до начала полной проверки.

Система работает круглосуточно (24/7) и постоянно обновляет статистику поданных деклараций.

Она имеет две основные функции:

Контроль подачи деклараций

Система автоматически отслеживает:

подал ли декларант декларацию;

дату и время подачи;

орган или подразделение, в котором работает сотрудник;

тип декларации.

Благодаря этому ответственные подразделения могут видеть, кто еще не выполнил обязанность декларирования, и оперативно реагировать.

Автоматическое выявление ошибок и рисков

Второй модуль системы анализирует содержание деклараций и ищет типичные проблемы, в том числе:незаполненные обязательные разделы;

несоответствия между доходами и расходами;

некорректные данные о недвижимости;

отсутствие информации о имуществе;

подозрительно заниженную стоимость активов;

ошибки в указании корпоративных прав или банковских счетов.

Алгоритм работает автоматически, проверяя декларацию через несколько секунд после ее загрузки.

Каждому декларанту присваивается уникальный идентификатор (ID). Это позволяет избежать путаницы между лицами с одинаковыми фамилиями или при смене места службы.

Система проверяет разные разделы декларации:

Недвижимость

указаны ли объекты недвижимости;

соответствуют ли данные фактическому пользованию;

не отсутствуют ли права пользования жильем.

Финансовые активы

банковские счета;

ценные бумаги;

корпоративные права.

Доходы и подарки

соотношение доходов и расходов;

источники получения средств;

соблюдение ограничений по подаркам.

Если разница между доходами и расходами превышает установленный законодательством порог, система сигнализирует о возможной проблеме.

Отдельный инструмент позволяет самим сотрудникам проверять собственную декларацию.

Декларант может:

вставить ссылку на свою декларацию;

запустить проверку;

получить список возможных ошибок.

Это дает возможность исправить декларацию в течение 30 дней, не дожидаясь начала полной проверки.

По словам представителей Нацполиции, использование системы уже позволило сократить количество технических ошибок и избежать лишних полных проверок, а также перевести значительную часть процессов в цифровой формат.

После презентации члены Временной следственной комиссии задали представителям Нацполиции ряд вопросов о защите системы, доступе к ней и механизмах реагирования в случае неподачи деклараций.

Представители полиции пояснили:

система использует данные из публичного реестра деклараций;

доступ к аналитической части имеют только уполномоченные сотрудники антикоррупционных подразделений;

внешние пользователи не могут изменять информацию.

Также было отмечено, что доступ к системе имеют разные уровни, а администрирование осуществляется ограниченным кругом сотрудников.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.