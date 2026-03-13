Нацполіція презентувала ТСК цифрову систему автоматизованого моніторингу декларацій поліцейських

Цифровий інструмент автоматично аналізує доходи, майно та корпоративні права поліцейських.

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади представники Національної поліції презентували цифрові інструменти для запобігання корупції та автоматизованого моніторингу декларацій поліцейських. Йдеться про внутрішню систему, яка дозволяє в режимі реального часу відстежувати подання декларацій працівниками поліції, а також автоматично виявляти можливі помилки чи ризики у фінансових звітах.

Презентацію для членів ТСК провели начальник Управління запобігання корупції Національної поліції України, полковник Ігор Звездін, та начальник відділу контрольно-методичної роботи цього управління, полковник Олег Лозовий.

У системі електронного декларування Національної поліції налічується близько 110 тисяч декларантів, з яких понад 55 тисяч співробітників уже подали декларації, що становить 56% від загальної кількості.

Водночас автоматичний аналіз показав, що приблизно у понад 25 тисяч декларацій система зафіксувала потенційні помилки або ризикові індикатори.

Представники поліції підкреслили: алгоритм не встановлює порушення, а лише виявляє можливі неточності, які потребують додаткової перевірки або уточнення.

Створення системи було зумовлене кількома факторами:

велика кількість декларантів; значна плинність кадрів;

значна плинність кадрів; переведення працівників між підрозділами;

складність ручного контролю великої кількості декларацій.

У результаті виникла необхідність створити інструмент, який би дозволяв автоматично ідентифікувати кожного декларанта, забезпечував швидкий аналіз декларацій та попереджав технічні помилки до початку повної перевірки.

Система працює цілодобово (24/7) і постійно оновлює статистику поданих декларацій.

Вона має дві основні функції:

1. Контроль подання декларацій

Система автоматично відстежує:

чи подав декларант декларацію;

дату та час подання;

орган або підрозділ, у якому працює особа;

тип декларації.

Завдяки цьому відповідальні підрозділи можуть бачити, хто саме ще не виконав обов’язок декларування, і оперативно реагувати.

2. Автоматичне виявлення помилок і ризиків

Другий модуль системи аналізує зміст декларацій і шукає типові проблеми, зокрема:

незаповнені обов’язкові розділи;

невідповідності між доходами і витратами;

некоректні дані про нерухомість;

відсутність інформації про майно;

підозріло занижену вартість активів;

помилки у зазначенні корпоративних прав або банківських рахунків.

Алгоритм працює автоматично, перевіряючи декларацію за кілька секунд після її завантаження.

Кожному декларанту присвоюється унікальний ідентифікатор (ID). Це дозволяє уникнути плутанини між особами з однаковими прізвищами або при зміні місця служби.

Система перевіряє різні розділи декларації:

Нерухомість

чи вказано об’єкти нерухомості;

чи відповідають дані фактичному користуванню;

чи не відсутні права користування житлом.

Фінансові активи

банківські рахунки;

цінні папери;

корпоративні права.

Доходи і подарунки

співвідношення доходів і витрат;

джерела отримання коштів;

дотримання обмежень щодо подарунків.

Якщо різниця між доходами та витратами перевищує визначений законодавством поріг, система сигналізує про можливу проблему.

Окремий інструмент дозволяє самим працівникам перевірити власну декларацію.

Декларант може:

вставити посилання на свою декларацію; запустити перевірку; отримати список можливих помилок.

Це дає можливість виправити декларацію протягом 30 днів, не чекаючи початку повної перевірки.

За словами представників Нацполіції, використання системи вже дозволило зменшити кількість технічних помилок та уникнути зайвих повних перевірок, а також

перевести значну частину процесів у цифровий формат.

Після презентації члени Тимчасової слідчої комісії поставили представникам Нацполіції низку запитань щодо захисту системи, доступу до неї та механізмів реагування у разі неподання декларацій..

Представники поліції пояснили:

доступ до аналітичної частини мають лише уповноважені працівники антикорупційних підрозділів ;

зовнішні користувачі не можуть змінювати інформацію.

Також було наголошено, що доступ до системи мають різні рівні, а адміністрування здійснюється обмеженим колом працівників.

Автор: Тарас Лученко

