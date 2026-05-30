У Парижі спалахнули сутички між фанатами ПСЖ та поліцією під час фіналу Ліги чемпіонів, відео

У Парижі під час фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та лондонським «Арсеналом» сталися сутички між уболівальниками та поліцією.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Парижі під час фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та лондонським «Арсеналом» сталися сутички між уболівальниками та поліцією.

Безлади розпочалися ще на початку зустрічі після того, як французький клуб пропустив гол уже на шостій хвилині матчу.

Після завершення поєдинку ситуація в місті залишалася напруженою через масові святкування та скупчення фанатів. Основний та додатковий час фіналу завершилися внічию — 1:1. У серії післяматчевих пенальті точнішими виявилися футболісти ПСЖ, які перемогли з рахунком 4:3.

Таким чином, ПСЖ вдруге поспіль і вдруге у своїй історії став переможцем Ліги чемпіонів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.