Службове розслідування у відповідь на зауваження ГРМЕ та ВККС про використання повного доступу до судового реєстру

13:48, 18 березня 2026
Після публікації досьє кандидатів на посади суддів ВАКС, суддя Назар Гринь роз’яснив обставини справи, нюанси зберігання даних та кроки, які вже зробив для встановлення істини.
Гринь Назар Григорович,

суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Коментар щодо статті в «Судово-юридичній газеті» за результатами співбесіди на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Ознайомившись із статтею в «Судово-юридичній газеті» прошу врахувати такі обставини.

Щодо використання повного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень мною до Громадської ради міжнародних експертів та  ВККСУ  надано наступні пояснення

  1. Чи маєте Ви повний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР) або ж отримували такий раніше?

Так, я маю  повний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР).

  1. Якщо Ви маєте такий доступ наразі або ж мали такий раніше, чи підтверджуєте Ви те, що Ви використовували такий доступ винятково для цілей, пов’язаних з Вашою професійною діяльністю судді?

Так, я  підтверджую, що використовував такий доступ винятково для цілей, пов’язаних з професійною діяльністю судді.

  1. Чи підтверджуєте Ви те, що жодні інші особи з Вашого відома не використовували Ваші логін та пароль (або ж кваліфікований електронний підпис) для отримання повного доступу до ЄДРСР?

Так, я підтверджую, що жодні інші особи з мого відома не використовували мій  логін та пароль (або ж кваліфікований електронний підпис) для отримання повного доступу до ЄДРСР.

  1. Чи Ви погоджуєтеся, що передача суддею іншим особам його логіну та паролю (або кваліфікаційного електронного підпису) для отримання повного доступу до ЄДРСР, а також використання суддею повного доступу до ЄДРСР для цілей, не пов’язаних з професійною діяльністю судді, суперечить:

1) частині другій статті 2 та частині першій статті 3 Кодексу суддівської етики, затвердженому ХІ черговим з’їздом суддів України від 22.02.2013 (в редакції від 19.09.2024);

2) пункту 2 частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»?

Так я погоджуюсь, що передача суддею іншим особам його логіну та паролю (або кваліфікаційного електронного підпису) для отримання повного доступу до ЄДРСР, а також використання суддею повного доступу до ЄДРСР для цілей, не пов’язаних з професійною діяльністю судді, суперечить: частині другій статті 2 та частині першій статті 3 Кодексу суддівської етики, затвердженому ХІ черговим з’їздом суддів України від 22.02.2013 (в редакції від 19.09.2024); пункту 2 частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Я повністю підтверджую відповіді на вказані запитання та хочу додати, що у статті вказано, ніби мною в режимі повного доступу в 2018 році  неодноразово здійснювався пошук судових рішень щодо Рашіда Магомедова. Повідомляю, що я особисто не здійснював пошук судових рішень щодо цієї особи та не давав на це відповідних доручень підлеглим працівникам. Вказану особу я не знаю і ніколи справами щодо нього не цікавився. Я взагалі сумніваюсь щодо існування такого громадянина.

Також зазначу, що до початку функціонування Єдиної судової інформаційної системи (05.10.2023 року) використання суддею повного доступу до ЄДСР здійснювалось через пароль та логін без використання ЕЦП , який я зберігав в  шухляді стола мого робочого місця. За таких обставин доступ до повного тексту судових рішень за умови  використання паролю та логіну був можливий без використання ЕЦП.

Ба більше, я не надавав доступ стороннім особам (помічникам чи технічному персоналу) до свого ЕЦП, оскільки флеш носій (на якому розміщено ЕЦП) зберігався у моєму кабінеті в спеціальному місці, на ньому мається відповідний  ступінь захисту, а сейф в цьому приміщенні відсутній. При цьому в даному кабінеті іншим суддею зберігались справи, тому доступ до кабінету (а не флеш носія з ЕЦП) мали його секретарі та помічники.

Після того як під час співбесіди на спільному засіданні ГРМЕ та ВККСУ з’ясувались обставини пошуку рішень щодо Рашіда Магомедова мною здійснено два запити генеральному директору ДП «Інформаційні системи» (для встановлення IP-адрес комп’ютерної техніки, з якої здійснювався пошук рішень), змінено пароль доступу до ЕЦП та скеровано листа керівнику апарата Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу щодо проведення службового розслідування за фактами викладеними в публікації СЮГ в частині пощуку рішень. Наказом керівника апарата від 04.03.2026 року за моїм зверненням призначено проведення службового розслідування.

Крім того зазначу, що в умовах здійснення правосуддя в Саксаганському районному суді міста Кривого Рогу (відсутність вільних кабінетів, залів судових засідань, доступу технічних працівників до кабінету для їх прибирання) я не вважаю, що мною було допущено серйозне порушення правил зберігання ЕЦП.

Автор: Назар Гринь
суд суддя ВККС

