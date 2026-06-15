Чому одні військові будуть отримувати 300 тисяч гривень, а інші — 30 тисяч: пояснення Міноборони

У Міноборони пояснили підхід до зміни грошового забезпечення військових у межах першого етапу трансформації.

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Як уже писала «Судово-юридична газета», в Україні трансформують Сили оборони. Вперше в українському війську з'являється принцип: чим більше ризикуєте, тим більше отримуєте. Це стосується як зарплат, так й відстрочок.

Водночас у Міністерстві оборони роз’яснили, чому базове грошове забезпечення не було суттєво підвищене для всіх категорій військовослужбовців, тоді як доплати зросли нерівномірно.

Як зазначають у відомстві, нинішні зміни є першим етапом трансформації Сил оборони, головний пріоритет якого — посилення виплат для військових на передовій та коригування базового забезпечення для тилових підрозділів.

За новою моделлю, у першу чергу зростають виплати для тих, хто виконує завдання з підвищеним рівнем ризику. Йдеться про військовослужбовців на першій лінії, де середній рівень грошового забезпечення може сягати близько 300 тис. грн.

Водночас базове грошове забезпечення для військових у тилу збільшено з 20 до 30 тис. грн — за рахунок додаткової надбавки у 10 тис. грн.

У Міноборони також зазначили, що фінансування першого етапу реформи забезпечується за рахунок перерозподілу наявних ресурсів.

Постанови були ухвалені 12 червня, тож наразі очікують на підпис та публікацію.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив деталі нової контрактної системи військової служби, яка передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення контракту. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього строку служби та участі військового у бойових діях.

Також у Міністерстві оборони розкрили деталі нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців та введення трьох типів контрактів.

Так, середній рівень грошового забезпечення для піхотинців у межах нової моделі буде становити близько 300 тис. грн на місяць, а максимальні виплати — до 460 тис. грн.

Також передбачено додаткові виплати за участь у бойових завданнях: 10 тис. грн за кожен день перебування на позиціях та 40 тис. грн за «штурмовий день». Ці виплати застосовуватимуться як до мобілізованих, так і до військовослужбовців за контрактом.

Крім того, у Міноборони відповіли, як будуть звільняти військовослужбовців, які служать з 2014 та 2022 року.

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