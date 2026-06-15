Почему одни военнослужащие будут получать 300 тысяч гривен, а другие — 30 тысяч: разъяснение Минобороны

В Минобороны объяснили подход к изменению денежного обеспечения военнослужащих в рамках первого этапа трансформации.

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Как уже писала «Судебно-юридическая газета», в Украине трансформируют Силы обороны. Впервые в украинской армии появляется принцип: чем больше рискуете, тем больше получаете. Это касается как зарплат, так и отсрочек.

В то же время в Министерстве обороны разъяснили, почему базовое денежное обеспечение не было существенно повышено для всех категорий военнослужащих, тогда как доплаты выросли неравномерно.

Как отмечают в ведомстве, текущие изменения являются первым этапом трансформации Сил обороны, главным приоритетом которого является усиление выплат для военнослужащих на передовой и корректировка базового обеспечения для тыловых подразделений.

По новой модели в первую очередь растут выплаты для тех, кто выполняет задачи с повышенным уровнем риска. Речь идет о военнослужащих на первой линии, где средний уровень денежного обеспечения может достигать около 300 тыс. грн.

В то же время базовое денежное обеспечение для военнослужащих в тылу увеличено с 20 до 30 тыс. грн — за счет дополнительной надбавки в 10 тыс. грн.

В Минобороны также отметили, что финансирование первого этапа реформы обеспечивается за счет перераспределения имеющихся ресурсов.

Постановления были приняты 12 июня, поэтому сейчас ожидают их подписания и публикации.

Напомним, что министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил детали новой контрактной системы военной службы, которая будет предусматривать гарантированную отсрочку после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия военнослужащего в боевых действиях.

Также в Министерстве обороны раскрыли детали новой системы денежного обеспечения для военнослужащих и введения трех типов контрактов.

Так, средний уровень денежного обеспечения для пехотинцев в рамках новой модели будет составлять около 300 тыс. грн в месяц, а максимальные выплаты — до 460 тыс. грн.

Также предусмотрены дополнительные выплаты за участие в боевых заданиях: 10 тыс. грн за каждый день пребывания на позициях и 40 тыс. грн за «штурмовой день». Эти выплаты будут применяться как к мобилизованным, так и к военнослужащим по контракту.

Кроме того, в Минобороны ответили, как будут увольнять военнослужащих, которые служат с 2014 и 2022 года.

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