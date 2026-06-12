460 тысяч грн в месяц и 40 тысяч грн за «штурмовой день»: как изменяют систему выплат военным
В Министерстве обороны раскрыли детали новой системы денежного обеспечения для военнослужащих и введения трех типов контрактов.
Так, средний уровень денежного обеспечения для пехотинцев в рамках новой модели будет составлять около 300 тыс. грн в месяц, а максимальные выплаты — до 460 тыс. грн.
Также предусмотрены дополнительные выплаты за участие в боевых заданиях: 10 тыс. грн за каждый день пребывания на позициях и 40 тыс. грн за «штурмовой день». Эти выплаты будут применяться как к мобилизованным, так и к военнослужащим по контракту.
Отдельно в Минобороны отмечают, что для военных, которые длительное время находятся на боевых должностях, предусмотрен постепенный механизм увольнения со службы до конца года.
Новые типы контрактов
Минобороны запускает три основных формата контрактов:
Пехотно-штурмовой контракт — для пехотинцев, штурмовиков, снайперов и разведчиков. Срок службы — 10 или 14 месяцев, после чего предоставляется 6 месяцев отсрочки от мобилизации.
Боевой контракт — для других боевых должностей (кроме пехотно-штурмовых). Срок — 24 месяца. После завершения службы также предусмотрена отсрочка на 6 месяцев.
Базовый контракт — для логистических, технических подразделений и штабов. Срок — 24 месяца с возможностью перехода между типами контрактов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.