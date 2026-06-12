460 тысяч грн в месяц и 40 тысяч грн за «штурмовой день»: как изменяют систему выплат военным

В Украине запускают новую систему контрактов и выплат для военных.

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В Министерстве обороны раскрыли детали новой системы денежного обеспечения для военнослужащих и введения трех типов контрактов.

Так, средний уровень денежного обеспечения для пехотинцев в рамках новой модели будет составлять около 300 тыс. грн в месяц, а максимальные выплаты — до 460 тыс. грн.

Также предусмотрены дополнительные выплаты за участие в боевых заданиях: 10 тыс. грн за каждый день пребывания на позициях и 40 тыс. грн за «штурмовой день». Эти выплаты будут применяться как к мобилизованным, так и к военнослужащим по контракту.

Отдельно в Минобороны отмечают, что для военных, которые длительное время находятся на боевых должностях, предусмотрен постепенный механизм увольнения со службы до конца года.

Новые типы контрактов

Минобороны запускает три основных формата контрактов:

Пехотно-штурмовой контракт — для пехотинцев, штурмовиков, снайперов и разведчиков. Срок службы — 10 или 14 месяцев, после чего предоставляется 6 месяцев отсрочки от мобилизации.

Боевой контракт — для других боевых должностей (кроме пехотно-штурмовых). Срок — 24 месяца. После завершения службы также предусмотрена отсрочка на 6 месяцев.

Базовый контракт — для логистических, технических подразделений и штабов. Срок — 24 месяца с возможностью перехода между типами контрактов.

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