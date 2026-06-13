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Проезд в Тернополе подорожает: утверждены новые тарифы в автобусах и троллейбусах

00:06, 13 июня 2026
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Стоимость поездки будет зависеть от способа оплаты; для владельцев «Социальной карты жителя Тернополя» тариф составит 19 грн.
Проезд в Тернополе подорожает: утверждены новые тарифы в автобусах и троллейбусах
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С 13 июня в Тернополе начнут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Тернопольского городского совета, сообщили в горсовете.

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Согласно решению, стоимость проезда будет одинаковой для коммунального и частного транспорта и составит:

  • 19 грн – при оплате электронным билетом «Социальная карта тернополянина»;
  • 23 грн – при использовании неперсонифицированного электронного билета;
  • 26 грн – при оплате банковской картой или устройством с технологией NFC.

В горсовете пояснили, что изменение тарифов связано с ростом расходов на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, запасные части и комплектующие, а также с повышением государственных социальных стандартов и минимальной заработной платы.

По данным городского совета, новые расчеты подготовлены с учетом выводов специалистов управления транспортных сетей и связи, результатов независимого аудита и общественных обсуждений. Экономически обоснованная стоимость одной поездки, по подсчетам, составляет 26,7 грн в автобусе и 31,6 грн в троллейбусе.

Отдельно отмечается, что школьники и студенты Тернопольской общины и в дальнейшем будут пользоваться бесплатным проездом в троллейбусах и муниципальных автобусах при наличии «Социальной карты тернопольчанина» категорий «Ученическая» или «Студенческая». Также для них предусмотрена 50-процентная скидка в частном транспорте. Бесплатный проезд сохранен для 29 льготных категорий населения, в частности пенсионеров, лиц с инвалидностью и участников боевых действий.

В горсовете добавили, что Тернополь продолжает использовать систему «Единый билет», которая позволяет осуществлять неограниченное количество пересадок в течение 30 минут между всеми видами общественного транспорта.

В ходе общественных обсуждений, по информации горсовета, часть предложений жителей была учтена. В частности, тариф для пользователей «Социальной карты тернополянина» снизили с ранее предложенных 20 грн до 19 грн.

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Тернополь транспорт

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