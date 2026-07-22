Необходимая оборона или умышленное убийство: апелляционный суд объяснил, как разграничивать эти понятия

Черновицкий апелляционный суд разъяснил, при каких обстоятельствах действия не могут быть признаны необходимой обороной и когда они квалифицируются как умышленное убийство.

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Черновицкий апелляционный суд подтвердил законность приговора Глыбокскому районному суду Черновицкой области, которым мужчина осужден за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Апелляционная инстанция не согласилась с доводами стороны защиты о необходимой обороне и оставила правовую квалификацию действий обвиняемого без изменений. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела и позиция стороны защиты

Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным в умышленном убийстве и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, защитник подал апелляционную жалобу, в которой просил переквалифицировать действия обвиняемого на превышение пределов необходимой обороны, ссылаясь на то, что смертельный удар был нанесен при защите от нападения потерпевшего.

Как установили суды, во время совместного распития алкогольных напитков между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого потерпевшему был нанесен один удар кухонным ножом в грудную клетку. Полученное проникающее ранение сердца оказалось смертельным.

Ключевым вопросом при апелляционном пересмотре было то, свидетельствовали ли установленные обстоятельства о нахождении обвиняемого в состоянии необходимой обороны. Проверяя доводы апелляционной жалобы, коллегия судей обратила внимание, что вопрос о наличии необходимой обороны не может решаться только исходя из отдельного факта — конфликта между участниками события, телесных повреждений либо объяснений обвиняемого. Правовая оценка должна основываться на совокупности всех установленных обстоятельств, а не на отдельных эпизодах. Именно такой подход был применен судом первой инстанции и поддержан апелляционным судом.

Почему суд отказал в переквалификации на необходимую оборону

Оценивая доводы стороны защиты по делу № 715/2883/25, коллегия судей исследовала развитие конфликта, способ причинения смертельного ранения, локализацию повреждения, физические параметры участников события, их поведение до, во время и после конфликта, а также все остальные доказательства в их взаимосвязи.

Именно в этом контексте суд подчеркнул, что определяющим в поведении лица должно быть отражение нападения и защита, а не желание причинить вред потерпевшему.

Поэтому в случае, когда определяющим в поведении лица было не отражение нападения и защита, а желание причинить вред потерпевшему (расправиться с ним), такие действия по своим признакам не являются необходимой обороной, приобретают противоправный характер и должны оцениваться на общих основаниях.

Среди обстоятельств, которые стали решающими для правовой оценки, апелляционный суд назвал то, что конфликт происходил в два этапа, а после его первой части обвиняемый имел реальную возможность прекратить его, однако добровольно вернулся к потерпевшему для продолжения совместного распития алкоголя.

Важное значение имел и способ причинения смертельного ранения. Суд пришел к выводу, что нанесение целенаправленного удара именно в жизненно важный орган — сердце свидетельствовало о направленности умысла на лишение жизни, а не о действиях, характерных для самозащиты.

Отдельное внимание коллегия судей уделила поведению обвиняемого после причинения смертельного ранения. Он не вызвал медицинскую помощь или полицию, перенес тело потерпевшего в дом, пытался сжечь одежду потерпевшего и спрятался на чердаке.

Оценивая эти действия, апелляционный суд отметил, что поведение обвиняемого непосредственно после нанесения удара ножом было четким, последовательным и направленным на сокрытие следов преступления, а потому не может расцениваться как поведение в состоянии страха или растерянности, как на это ссылался защитник в поданной апелляционной жалобе.

Выводы апелляционного суда

При таких обстоятельствах апелляционный суд не нашел оснований для переквалификации действий обвиняемого с ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) на ст. 118 УК Украины (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны).

Проверяя приговор в части назначенного наказания, апелляционный суд согласился с назначенным районным судом наказанием в виде 8 лет лишения свободы, которое осужденный должен отбывать реально, признав его справедливым, соразмерным совершенному, а также необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений.

Таким образом, Черновицкий апелляционный суд подтвердил, что при разграничении необходимой обороны и умышленного убийства решающее значение имеет не отдельное обстоятельство, а комплексная оценка всей совокупности доказательств.

Именно такая комплексная оценка доказательств дала суду основания прийти к выводу о наличии в действиях обвиняемого прямого умысла на лишение жизни потерпевшего и отсутствии оснований для переквалификации его действий на ст. 118 УК Украины.

Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения, а приговор Глыбокского районного суда Черновицкой области — без изменений как законный, обоснованный и надлежащим образом мотивированный.

Определение Черновицкого апелляционного суда вступило в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда в течение трех месяцев.

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