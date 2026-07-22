Родственники работают в магазине ФЛП без оформления: какие штрафы угрожают предпринимателю

Следует ли ФЛП официально оформлять на работу членов семьи, когда с родственниками нельзя заключать гражданско-правовые договоры и какие штрафы угрожают за использование труда неоформленных работников.

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В Гоструда подчеркивают, что украинское законодательство не устанавливает никаких специальных исключений или льгот для членов семьи либо близких родственников физического лица-предпринимателя в вопросах трудовых отношений. Если родственник фактически выполняет обязанности продавца, работает по установленному графику, подчиняется правилам работы и реализует товары от имени предпринимателя, такие отношения считаются трудовыми.

В таком случае работник должен быть оформлен в соответствии с требованиями статьи 24 Кодекса законов о труде. Допуск к работе возможен только после заключения трудового договора, издания соответствующего приказа или распоряжения работодателя и подачи уведомления о приеме работника в органы ГНС.

Для законного оформления сотрудничества законодательство предусматривает несколько вариантов.

Первый – заключение с родственниками письменных трудовых договоров, что является обязательным для ФЛП. Такой способ обеспечивает работникам страховой стаж, социальные гарантии и пенсионные права.

Второй – если члены семьи планируют работать самостоятельно, они могут зарегистрироваться как физические лица-предприниматели и сотрудничать на основании гражданско-правовых договоров либо договоров о совместной деятельности.

В то же время использование гражданско-правового договора для выполнения обязанностей продавца, в частности продавца мясной продукции, как правило, не соответствует требованиям законодательства. Такая работа носит постоянный характер, предусматривает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и выполнение трудовой функции, а не достижение отдельного разового результата, что является характерным признаком гражданско-правовых отношений.

Инспекторы Гоструда также предупреждают, что использование труда родственников без надлежащего оформления приравнивается к допуску работника к работе без заключения трудового договора. За такое нарушение даже в период военного положения для предпринимателей предусмотрена ответственность.

В частности, статья 265 Кодекса законов о труде устанавливает финансовую санкцию в размере десяти минимальных заработных плат за каждого неоформленного работника. В то же время для плательщиков единого налога I–III групп при первом выявлении такого нарушения применяется предупреждение.

Кроме того, в соответствии со статьей 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на предпринимателя может быть наложен административный штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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