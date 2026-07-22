Во Львовской области разоблачили схему по подделке батареек DURACELL

В суд направлено дело в отношении трех участников схемы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В суд направлен обвинительный акт в отношении трех лиц, которые, по данным следствия, организовали во Львовской области изготовление и продажу фальсифицированных батареек с незаконным использованием торговой марки DURACELL.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, следствие установило, что в течение 2024–2025 годов участники группы импортировали в Украину более 1,4 млн немаркированных батареек. Затем с помощью специального оборудования они наносили на них обозначения известных торговых марок, в частности DURACELL, упаковывали и реализовывали как оригинальную продукцию.

Правоохранители задокументировали изготовление по меньшей мере 119,2 тысячи поддельных батареек этой торговой марки. По предварительным оценкам, правообладателю причинен ущерб на сумму более 5 млн грн.

Во время обысков изъято более 160 тыс. батареек, оборудование для нанесения маркировки, а также упаковочные материалы с обозначениями торговой марки.

Трех обвиняемых будут судить за незаконное использование знака для товаров и услуг, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что причинило материальный ущерб в особо крупном размере (ч. 3 ст. 229 УК Украины).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.