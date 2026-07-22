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Во Львовской области разоблачили схему по подделке батареек DURACELL

22:18, 22 июля 2026 96
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В суд направлено дело в отношении трех участников схемы.
Во Львовской области разоблачили схему по подделке батареек DURACELL
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В суд направлен обвинительный акт в отношении трех лиц, которые, по данным следствия, организовали во Львовской области изготовление и продажу фальсифицированных батареек с незаконным использованием торговой марки DURACELL.

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Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, следствие установило, что в течение 2024–2025 годов участники группы импортировали в Украину более 1,4 млн немаркированных батареек. Затем с помощью специального оборудования они наносили на них обозначения известных торговых марок, в частности DURACELL, упаковывали и реализовывали как оригинальную продукцию.

Правоохранители задокументировали изготовление по меньшей мере 119,2 тысячи поддельных батареек этой торговой марки. По предварительным оценкам, правообладателю причинен ущерб на сумму более 5 млн грн.

Во время обысков изъято более 160 тыс. батареек, оборудование для нанесения маркировки, а также упаковочные материалы с обозначениями торговой марки.

Трех обвиняемых будут судить за незаконное использование знака для товаров и услуг, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что причинило материальный ущерб в особо крупном размере (ч. 3 ст. 229 УК Украины).

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ОГП Львов бизнес

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