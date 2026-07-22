У Почаевской лавры выявили признаки аффилированности с РПЦ — ГЭСС

Проверка выявила, что Почаевская лавра аффилирована с РПЦ.

Фото: localhistory.org.ua

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Государственная служба по этнополитике и свободе совести завершила исследование относительно наличия признаков аффилированности Почаевской Свято-Успенской лавры с Русской православной церковью — иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине.

«По результатам исследования установлено, что такие признаки имеются. В частности, установлено, что Почаевская Свято-Успенская лавра является структурным подразделением Украинской православной церкви и входит в состав Киевской митрополии УПЦ, которая в соответствии с законодательством Украины признана аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена», — говорится в сообщении.

Также исследование подтвердило, что устав лавры и документы, регулирующие ее деятельность, свидетельствуют о ее принадлежности к структуре Киевской митрополии УПЦ.

Кроме того, было установлено, что устав Русской православной церкви предусматривает вхождение руководителя Почаевской Свято-Успенской лавры в состав уставных органов управления РПЦ.

В ГЭСС добавили, что соответствующий приказ о выявлении признаков аффилированности Почаевской лавры издан на основании Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», Закона Украины «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций» и Порядка проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности, утвержденного Кабинетом Министров.

Решение принято по результатам исследования, которое продолжалось с 24 июня 2026 года в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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