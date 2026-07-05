После сильного ливня на Национальном военном мемориальном кладбище образовались провалы на могилах

По информации КЭКЦ, после осадков на территории кладбища размыло дороги, местами провалился асфальт, а возле захоронений зафиксировали проседание грунта.

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На территории Национального военного мемориального кладбища в Киевской области после сильного ливня размыло дороги, а в зоне захоронений образовались провалы. Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр.

В КЭКЦ заявили, что после осадков грунтовые дороги были размыты, местами провалился асфальт, а вода потоками стекала с территории кладбища в сторону села Вита-Поштова.

По словам представителей центра, после ливня также стали заметны значительные провалы непосредственно в зоне захоронений. В КЭКЦ предполагают, что именно из-за этого территорию оперативно закрыли, а работники проводили работы возле могил, засыпая провалы.

В центре подчеркнули, что, по их мнению, речь идет не об обычном проседании грунта, а о вымывании насыпного слоя, которым был искусственно приподнят этот участок.

Также в КЭКЦ заявили, что наибольшие проблемы возникли именно на тех участках, где, по их словам, гидрологи ранее предупреждали о рисках из-за неэффективной системы водоотвода и дренажа.

В Киевском эколого-культурном центре считают, что сильный ливень продемонстрировал проблемы, о которых, по утверждению организации, ранее говорили представители общины, гидрологи, экологи и другие специалисты. По мнению КЭКЦ, выбранная территория непригодна для размещения кладбища из-за природных условий.

В центре также обратили внимание на возможные риски в будущем, когда количество захоронений на территории Национального военного мемориального кладбища увеличится.

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