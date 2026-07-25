Сергей Корецкий обсудил с ЕБРР финансирование проектов в энергетике, транспорте и инфраструктуре

Премьер-министр Сергей Корецкий обсудил с руководством ЕБРР финансирование проектов в сфере энергетики, транспорта и восстановления критической инфраструктуры Украины.

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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо и руководством банка, в ходе которой стороны обсудили реализацию проектов финансовой поддержки Украины.

По словам главы правительства, основное внимание было уделено финансированию проектов в сферах энергетики, транспорта и восстановлению критической инфраструктуры. У части из них уже есть четкие планы реализации и должны принести конкретные результаты для страны еще в этом году. Также стороны договорились продолжить совместную работу по долгосрочным проектам.

Отдельной темой переговоров стало внедрение лучших стандартов корпоративного управления в государственном секторе, а также поддержка ЕБРР правительственных инициатив по приватизации государственных банков и государственных предприятий.

Сергей Корецкий поблагодарил ЕБРР за неизменную поддержку Украины и сообщил, что только с начала этого года объем инвестиций банка в украинские проекты превысил 1,4 млрд евро.

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