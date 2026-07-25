Венесуэла выходит из Международного уголовного суда

В Венесуэле расценивают деятельность МУС как «выражение явной географической предвзятости».

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Венесуэла решила выйти из Международного уголовного суда. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Феликс Пласенсиа.

«По поручению действующего президента Делси Родригес Венесуэла сообщила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о своем твердом и безоговорочном решении денонсировать Римский статут и начать процесс окончательного выхода из МУС в соответствии со статьей 127», — сообщил глава МИД Венесуэлы на своей странице в соцсети X.

По словам Пласенсиа, «Венесуэла расценивает деятельность МУС как выражение явной географической предвзятости» и считает, что суд непропорционально сфокусировал свою работу на африканских и латиноамериканских странах в ущерб странам Глобального Юга».

По его словам, такая практика свидетельствует о том, что «международная система правосудия далека от справедливости и используется в качестве инструмента для усугубления неравенства между народами, игнорируя их право на самоопределение и суверенитет».

«Мы подтверждаем нашу приверженность подлинному правосудию, которое уважает суверенитет и право народов на самоопределение», — добавил венесуэльский министр.

Венесуэла подписала Римский статут, являющийся основополагающим документом МУС, в 1998 году и ратифицировала его в 2000 году.

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