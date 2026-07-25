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Воинский учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием: что нужно знать

12:30, 25 июля 2026 129
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Обязательному воинскому учету подлежат женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование.
Воинский учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием: что нужно знать
Фото: Донецький обласний ТЦК
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Донецкий областной ТЦК напомнил, что с 31 июля 2025 года в Украине вступили в силу обновленные правила воинского учета для женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.

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Автоматическая постановка на воинский учет

После завершения обучения учебные заведения в течение семи дней направляют в ТЦК и СП информацию о выпускницах. Данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг». После этого женщина должна в течение 60 суток прибыть в ТЦК и СП и пройти военно-врачебную комиссию.

Если диплом получен до 31 июля 2025 года

В таком случае постановка на воинский учет осуществляется самостоятельно. Для этого необходимо лично обратиться в ТЦК и СП.

Кто подлежит воинскому учету?

Обязательному воинскому учету подлежат женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование.

Женщины, имеющие другие специальности, могут стать на воинский учет по собственному желанию.

Документы для трудоустройства

При официальном трудоустройстве необходимо предоставить военно-учетный документ в бумажном виде или в электронной форме через приложение «Резерв+».

При отсутствии такого документа работодатель не имеет законных оснований оформить сотрудницу на работу. За несоблюдение этих требований законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафов.

Если сотрудница была принята на работу до 18 мая 2024 года

Работодателю рекомендуется сообщить об этом в ТЦК и СП в произвольной форме, не дожидаясь проведения проверок.

Воинский учет на предприятии включает:

  • Уведомление об изменении персональных военно-учетных данных сотрудницы.
  • Ведение списков персонального воинского учета.
  • Внесение необходимой информации в ведомость оперативного учета.

Важно помнить, что пребывание на воинском учете само по себе не означает мобилизацию.

Женщины могут быть призваны на военную службу только с их собственного согласия.

Кроме того, женщины не подлежат бронированию и не учитываются при определении квоты бронирования работников предприятий.

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