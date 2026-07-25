  1. Законодательство
  2. / В Украине

Уклонистам могут ограничить доступ к госуслугам и арестовать счета: Ольга Решетилова рассказала подробности

10:55, 25 июля 2026 201
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ольга Решетилова заявила, что законопроекты в отношении уклонистов уже разработаны.
Уклонистам могут ограничить доступ к госуслугам и арестовать счета: Ольга Решетилова рассказала подробности
Фото: suspilne.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине могут ограничить права тех, кто уклоняется от военной службы. 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что соответствующие законопроекты уже разработаны, однако они еще не внесены в Верховную Раду. Об этом она сказала в эфире Радио Свобода.

По ее словам, речь идет об «ограничении в предоставлении административных услуг, использовании водительских прав, аресте счетов и так далее». 

«То есть это такой комплекс мер, который позволит сделать более эффективными розыскные действия в отношении тех правонарушителей, которые уклоняются от мобилизации, а также ограничит их свободное передвижение и доступ к определенным услугам, которые предоставляет государство. Я считаю, что это должно быть справедливым по отношению к тем военнослужащим, которые длительное время несут службу и уже нуждаются в замене. Этот комплекс мер должен вводиться параллельно с продуманной поэтапной демобилизацией военнослужащих», — сказала она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мобилизация

Популярные новости

Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

09:42, 24 июля 2026 7k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 15k
Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 12k
Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 14k
ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

19:26, 23 июля 2026 10k
Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

18:32, 23 июля 2026 8k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Дети, рожденные после гибели отца на фронте, имеют право на долю от 15 млн даже если деньги уже выплачены другим, — ВС

Имеет ли право на долю от 15-миллионной помощи ребенок, родившийся уже после гибели отца на фронте, и что делать, если помощь уже распределена и выплачена другим членам семьи.

База для расчета выплат военнослужащим останется на уровне 2018 года — 1762 грн: Верховный Суд признал законным постановление № 481

Кабмин имеет право самостоятельно устанавливать расчетную величину окладов в размере всего 1762 гривен, игнорируя рост прожиточного минимума.

Работникам, ставшим ВПЛ вследствие эвакуации, хотят засчитывать в страховой стаж до 36 месяцев отпуска

Период пребывания в отпуске без сохранения заработной платы в связи с эвакуацией с территорий ведения боевых действий может начать засчитываться в страховой стаж.

ЕСПЧ поддержал арест обвиняемых в государственной измене за передачу РФ видео военных укреплений ВСУ

ЕСПЧ: даже во время военного положения длительное содержание под стражей за преступления против нацбезопасности может быть законным.

Оксана Ферчук, министр цифровой трансформации Украины: биография и профессиональный путь

Оксана Ферчук возглавила Министерство цифровой трансформации Украины после нескольких лет работы над цифровой трансформацией оборонной сферы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]