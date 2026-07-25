Уклонистам могут ограничить доступ к госуслугам и арестовать счета: Ольга Решетилова рассказала подробности

Ольга Решетилова заявила, что законопроекты в отношении уклонистов уже разработаны.

Фото: suspilne.media

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В Украине могут ограничить права тех, кто уклоняется от военной службы.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что соответствующие законопроекты уже разработаны, однако они еще не внесены в Верховную Раду. Об этом она сказала в эфире Радио Свобода.

По ее словам, речь идет об «ограничении в предоставлении административных услуг, использовании водительских прав, аресте счетов и так далее».

«То есть это такой комплекс мер, который позволит сделать более эффективными розыскные действия в отношении тех правонарушителей, которые уклоняются от мобилизации, а также ограничит их свободное передвижение и доступ к определенным услугам, которые предоставляет государство. Я считаю, что это должно быть справедливым по отношению к тем военнослужащим, которые длительное время несут службу и уже нуждаются в замене. Этот комплекс мер должен вводиться параллельно с продуманной поэтапной демобилизацией военнослужащих», — сказала она.

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