Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана уволили с должности из-за домогательств

Младшая сотрудница прокуратуры МУС заявила о сексуальных домогательствах со стороны Карима Хана.

Фото: france24.com

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Международный уголовный суд (МУС) подтвердил решение Ассамблеи государств-участников об отстранении Карима Хана от должности прокурора. Ранее его обвинили в сексуальных домогательствах.

За увольнение Хана проголосовали 82 из 125 государств-членов МУС. Его признали виновным в «серьезном нарушении служебных обязанностей», связанных с сексуальными домогательствами, пишет Reuters.

Сам Хан отвергает все обвинения, а его адвокаты заявили о намерении обжаловать решение.

Расследование касалось обвинений со стороны младшей сотрудницы прокуратуры МУС, которая заявила о ненадлежащем сексуальном поведении со стороны Хана.

Из-за этого дела он ранее был отстранен от исполнения обязанностей, а его функции временно выполняли заместители.

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