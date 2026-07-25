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Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана уволили с должности из-за домогательств

08:12, 25 июля 2026 101
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Младшая сотрудница прокуратуры МУС заявила о сексуальных домогательствах со стороны Карима Хана.
Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана уволили с должности из-за домогательств
Фото: france24.com
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Международный уголовный суд (МУС) подтвердил решение Ассамблеи государств-участников об отстранении Карима Хана от должности прокурора. Ранее его обвинили в сексуальных домогательствах. 

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За увольнение Хана проголосовали 82 из 125 государств-членов МУС. Его признали виновным в «серьезном нарушении служебных обязанностей», связанных с сексуальными домогательствами, пишет Reuters.

Сам Хан отвергает все обвинения, а его адвокаты заявили о намерении обжаловать решение.

Расследование касалось обвинений со стороны младшей сотрудницы прокуратуры МУС, которая заявила о ненадлежащем сексуальном поведении со стороны Хана.

Из-за этого дела он ранее был отстранен от исполнения обязанностей, а его функции временно выполняли заместители.

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прокурор Международный уголовный суд

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