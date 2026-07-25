Пригласил друга — получил награду: Дубай запустил программу для привлечения туристов
Дубай запустил программу A Dubai Invite, в рамках которой резиденты Объединенных Арабских Эмиратов могут получать туристические бонусы за приглашение друзей и родственников из-за границы.
Инициативу запустил Департамент экономики и туризма Дубая. Она предусматривает, что жители ОАЭ могут зарегистрировать иностранных гостей, которые планируют посетить город. После прибытия туриста участник программы получает специальный бонусный пакет.
Его стоимость превышает 3000 дирхамов ОАЭ — примерно $817. При этом это не денежная выплата, а набор туристических предложений. В пакет могут входить бесплатное или льготное проживание в отелях, скидки в ресторанах, билеты на туристические объекты и другие преимущества.
Один резидент может получить максимум три бонусных пакета. Приглашать разрешено только людей, которые не являются резидентами ОАЭ и прибывают в страну по туристической визе или имеют право оформить её после прибытия.
Программа будет действовать для туристов, которые приедут в Дубай с 20 июля по 31 октября 2026 года. Полученные бонусы можно будет использовать до 31 декабря 2026 года, если для отдельных предложений не установлены другие сроки.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», планируя отпуск или туристическую поездку, стоит не только выбрать маршрут, но и внимательно ознакомиться с условиями предоставления туристических услуг. На этом подчеркнули в Госпродпотребслужбе, напомнив, что потребитель имеет право на безопасные и качественные услуги, а также на получение достоверной информации о них.
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