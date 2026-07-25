Запросив друга — отримав винагороду: Дубай запустив програму для залучення туристів

Резиденти ОАЕ можуть зареєструвати друзів або родичів, які проживають за межами країни.

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Дубай запровадив програму A Dubai Invite, у межах якої резиденти Об’єднаних Арабських Еміратів можуть отримувати туристичні бонуси за запрошення друзів і родичів з-за кордону.

Ініціативу започаткував Департамент економіки та туризму Дубая. Вона передбачає, що жителі ОАЕ можуть зареєструвати іноземних гостей, які планують відвідати місто. Після прибуття туриста учасник програми отримує спеціальний бонусний пакет.

Його вартість перевищує 3000 дирхамів ОАЕ — приблизно $817. Водночас це не грошова виплата, а набір туристичних пропозицій. До пакета можуть входити безкоштовне або пільгове проживання в готелях, знижки у ресторанах, квитки до визначних місць та інші переваги.

Один резидент може отримати максимум три бонусні пакети. Запрошувати дозволено лише людей, які не є резидентами ОАЕ та прибувають до країни за туристичною візою або мають право оформити її після прибуття.

Програма діятиме для туристів, які приїдуть до Дубая з 20 липня до 31 жовтня 2026 року. Отримані бонуси можна буде використати до 31 грудня 2026 року, якщо для окремих пропозицій не встановлені інші строки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», плануючи відпустку чи туристичну поїздку, варто не лише обрати маршрут, а й ретельно ознайомитися з умовами надання туристичних послуг. На цьому наголосили у Держпродспоживслужбі, нагадавши, що споживач має право на безпечні та якісні послуги, а також на отримання достовірної інформації про них.