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«Садибний» чи «садовий» будинок у технічному паспорті: у чому різниця та як не переплутати

22:00, 24 липня 2026 142
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У чому полягає різниця між такими об’єктами з урахуванням вимог чинного законодавства.
«Садибний» чи «садовий» будинок у технічному паспорті: у чому різниця та як не переплутати
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Під час оформлення документів на нерухомість власники будинків можуть зустріти схожі за звучанням терміни — «садибний» та «садовий» будинок. Попри подібність назв, ці поняття мають різне юридичне значення та стосуються різних типів нерухомості.

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У чому полягає різниця між такими об’єктами з урахуванням вимог чинного законодавства.

Що таке житловий будинок

Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.

Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості.

Що таке житловий будинок садибного типу

Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень (передпокій, кухня, коридор, веранда, вбиральня, комора, приміщення для автономної системи опалення, пральня тощо).

Що таке садовий будинок

Садовий будинок має інше призначення. Це будинок для літнього або сезонного використання, який за окремими параметрами може не відповідати нормативам, встановленим для житлових будинків.

Важливе значення має земля

Одним із ключових критеріїв для розмежування цих понять є цільове призначення земельної ділянки, на якій розташований об’єкт.

Так:

  • житловий будинок садибного типу розміщується на земельній ділянці для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
  • садовий будинок розташовується на земельній ділянці, призначеній для садівництва — індивідуального або колективного.

Таким чином, використання слова «садибний» у технічному паспорті не означає зміну статусу будинку чи його переведення у нежитловий або сезонний об’єкт. Це лише визначення типу житлового будинку відповідно до встановленої класифікації.

Зазначимо, що ми розібрали, коли самобуд можна оформити за спрощеною процедурою, коли діє будівельна амністія, а в яких випадках доведеться проходити значно складніший шлях.

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