Реорганізація комунальних підприємств: коли громади можуть перетворити КП на ТОВ

Після змін у законодавстві органи місцевого самоврядування можуть реорганізовувати комунальні підприємства у ТОВ, однак перед ухваленням такого рішення необхідно оцінити всі пов'язані ризики та наслідки.

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Трансформація комунальних підприємств дедалі частіше стає предметом обговорення в органах місцевого самоврядування. Останні законодавчі зміни відкрили громадам можливість переглянути підходи до управління комунальним майном, зокрема шляхом реорганізації комунальних підприємств у товариства з обмеженою відповідальністю. Водночас таке рішення потребує комплексної оцінки його правових, економічних і соціальних наслідків.

Чому тема трансформації комунальних підприємств стала актуальною?

Останні законодавчі зміни фактично започаткували новий підхід до функціонування юридичних осіб державного та комунального секторів.

Правову основу таких перетворень формують, зокрема, Закон України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб» №4196 від 9 січня 2025 року, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також урядові нормативні акти, що визначають порядок реорганізації підприємств. Про це нагадує Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Фактично громади отримали законодавчі механізми для модернізації своїх підприємств та запровадження сучасних принципів корпоративного управління.

П’ять причин, чому громади розглядають реорганізацію:

1. Перехід до сучасної моделі корпоративного управління

Одним із ключових мотивів трансформації є наближення системи управління комунальними підприємствами до європейських стандартів.

Унітарне комунальне підприємство традиційно значною мірою залежить від рішень власника — територіальної громади в особі органу місцевого самоврядування. Корпоративна модель, навпаки, передбачає більш чіткий розподіл функцій між власником, органами управління та виконавчим менеджментом.

Такий підхід здатний забезпечити більшу прозорість, відповідальність і ефективність управлінських процесів.

2. Використання можливостей перехідного періоду

Закон №4196 встановлює спеціальні перехідні механізми, які дозволяють громадам не поспішати із рішеннями, а комплексно оцінити діяльність підприємств.

На практиці це можливість провести аудит фінансового стану, оцінити активи, перевірити боргові зобов’язання, проаналізувати кадрову структуру, чинні ліцензії та визначити перспективи подальшого розвитку.

3. Удосконалення системи управління

Товариство з обмеженою відповідальністю працює за чітко визначеною корпоративною моделлю.

Статут такого товариства регламентує структуру органів управління, їх компетенцію, порядок участі учасників, правила обліку часток та механізми ухвалення рішень.

Це дозволяє більш ефективно розмежувати відповідальність між керівними органами та підвищити якість управлінських рішень.

4. Нові можливості для залучення фінансування

Перетворення підприємства може стати додатковим інструментом для залучення інвестицій, модернізації матеріально-технічної бази та реалізації інфраструктурних проєктів.

Особливо актуально це для громад, які потребують відновлення об’єктів, закупівлі сучасного обладнання або розвитку нових напрямів діяльності.

У цьому випадку реорганізація виступає не лише юридичною процедурою, а й механізмом економічного розвитку.

5. Оптимізація комунального сектору

У багатьох територіальних громадах діє кілька підприємств із подібними функціями, що нерідко призводить до дублювання повноважень і неефективного використання ресурсів.

Реорганізація дає змогу оптимізувати таку мережу, об’єднати окремі підприємства або змінити модель їх функціонування.

Однак будь-які рішення повинні базуватися на економічному аналізі, а не лише на бажанні змінити організаційно-правову форму.

Як проходить процедура реорганізації?

Реорганізація комунального підприємства є комплексним процесом, який охоплює юридичні, майнові, фінансові та кадрові аспекти.

Етап 1. Підготовка

Спочатку проводиться всебічний аналіз діяльності підприємства.

Оцінюються:

фінансові показники;

склад майна;

кредиторська заборгованість;

чинні дозволи та ліцензії;

перспективи подальшої діяльності.

Одночасно визначається оптимальна організаційно-правова форма — товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство або інший варіант залежно від специфіки підприємства.

Етап 2. Врегулювання кадрових питань

Будь-яка реорганізація може вплинути на трудові права працівників.

Якщо змінюються істотні умови праці або відбувається скорочення персоналу, роботодавець зобов’язаний дотриматися всіх гарантій, передбачених трудовим законодавством.

Таким чином, процес стосується не лише документів і майна, а й соціального захисту працівників.

Етап 3. Рішення про початок реорганізації

Орган місцевого самоврядування приймає рішення, у якому визначає:

підприємства, що підлягають реорганізації;

спосіб її проведення (перетворення, злиття тощо);

склад комісії з реорганізації;

порядок її роботи;

склад інвентаризаційної комісії;

механізм взаємодії з кредиторами;

інші організаційні питання.

Етап 4. Проведення інвентаризації

Однією з найважливіших процедур є інвентаризація.

Саме вона дозволяє встановити фактичний склад активів, майна та зобов’язань підприємства.

Отримані результати використовуються під час підготовки передавального акта, без якого завершити реорганізацію неможливо.

Етап 5. Передача майна

Окремої уваги потребують майнові питання.

Законодавство допускає передачу майна до статутного капіталу товариства за його балансовою вартістю без проведення незалежної оцінки.

Якщо балансова вартість дорівнює нулю, може використовуватися справедлива ринкова вартість, визначена оцінювачем.

Також законодавство допускає використання конструкції узуфрукта, коли комунальне майно передається товариству у користування, але обліковується на балансі узуфруктарія.

Завершальний етап

Фінальною стадією процедури є:

затвердження передавального акта;

створення товариства з обмеженою відповідальністю;

затвердження статуту;

формування органів управління;

державна реєстрація припинення комунального підприємства;

державна реєстрація новоствореного товариства.

Статут нового товариства визначає порядок його діяльності, систему управління, компетенцію органів, правила участі учасників та інші корпоративні питання.

Право чи все ж таки обов’язок?

Чинне законодавство не вимагає автоматичного перетворення всіх комунальних підприємств. Водночас органи місцевого самоврядування отримали законодавчі інструменти для реформування тих підприємств, щодо яких це є економічно та управлінськи доцільним.

Перед ухваленням рішення громада має оцінити низку практичних аспектів:

чи є підприємство фінансово стійким;

яке майно перебуває в його користуванні;

чи існують значні боргові зобов’язання;

чи відповідає чинна модель управління сучасним потребам;

чи сприятиме нова організаційно-правова форма розвитку підприємства;

як зміни позначаться на працівниках;

які ризики нестиме громада.

Реорганізація комунального підприємства — це не проста зміна юридичної форми. Передусім це можливість комплексно оцінити діяльність підприємства, упорядкувати майнові відносини, переглянути систему управління та визначити подальшу стратегію розвитку.

Для одних громад оптимальним рішенням стане створення товариства з обмеженою відповідальністю, для інших — об’єднання підприємств або збереження чинної моделі роботи.

Ключовим критерієм має залишатися не сама реорганізація, а її здатність забезпечити ефективніше використання комунального майна, підвищити якість послуг для мешканців та сприяти сталому розвитку територіальної громади.

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