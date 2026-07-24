Мобілізація в Україні: кого призивають обов'язково під час воєнного стану

Призвані до Сили оборони України під час мобілізації служать там, де вони є найбільш потрібними.

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Під час дії воєнного стану в Україні призову на військову службу за мобілізацією підлягають військовозобов’язані громадяни, які відповідають вимогам законодавства. Водночас для окремих вікових і соціальних категорій передбачені винятки або можливість проходження служби виключно на добровільній основі.

Чоловіки віком від 18 до 24 років, які не є військовозобов’язаними, мобілізації не підлягають. Водночас вони можуть добровільно вступити на військову службу, уклавши контракт.

При цьому чоловіків віком від 18 до 25 років можуть мобілізувати, якщо вони є офіцерами запасу або вже проходили строкову військову службу.

Основною категорією, яка підлягає мобілізації, залишаються чоловіки віком від 25 до 60 років. Їх можуть призвати на військову службу за умови, що вони визнані придатними за станом здоров’я та не мають законних підстав для відстрочки.

Чоловіки, старші за 60 років, мобілізації не підлягають. Водночас вони можуть добровільно проходити військову службу за контрактом. Для цього необхідні згода командира військової частини та підтвердження придатності за станом здоров’я.

Жінки також не підлягають призову під час мобілізації. Вони можуть долучитися до Сил оборони України лише добровільно, уклавши контракт, якщо не є вагітними та не виховують дитину самостійно.

Водночас для жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту, військовий облік є обов’язковим. Це передбачає необхідність стати на військовий облік та своєчасно оновлювати персональні дані. Однак навіть для цієї категорії проходження військової служби можливе лише на добровільній основі.

Іноземці та особи без громадянства також не підлягають мобілізації. Вони можуть вступити до Збройних Сил України лише за контрактом.

Після мобілізації військовослужбовців направляють до тих підрозділів Сил оборони, де є найбільша потреба в доукомплектуванні. Перед відправленням до військової частини вони проходять необхідну підготовку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський підписав закони №4928-IX та №4929-IX, якими продовжується дія воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Закон №4928-IX передбачає продовження строку дії воєнного стану з 2 серпня 2026 року на 90 днів. Законом №4929-IX на такий самий строк — з 2 серпня 2026 року — продовжено проведення загальної мобілізації.