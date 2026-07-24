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Через неякісну іграшку домашньому улюбленцю знадобилася операція: чи можна змусити продавця оплатити лікування

20:12, 24 липня 2026 34
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Для відшкодування витрат на ветеринарне лікування недостатньо самого факту шкоди — необхідно довести, що саме товар був її причиною.
Через неякісну іграшку домашньому улюбленцю знадобилася операція: чи можна змусити продавця оплатити лікування
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Купуючи іграшки, ласощі чи інші товари для домашніх тварин, власники зазвичай розраховують, що така продукція є безпечною. Однак інколи звичайна покупка може завершитися дорогим лікуванням у ветеринарній клініці, після чого постає питання: чи можна стягнути понесені витрати з виробника або постачальника товару. Закон допускає таку можливість, але судова практика свідчить, що самого факту погіршення здоров’я тварини недостатньо. Потрібно довести, що шкода виникла саме через дефект продукції. Саме такий спір розглянув Слобідський районний суд міста Харкова.

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Власник собаки породи ши-тцу вимагав стягнути з відповідача 9 718 грн витрат на лікування тварини та 5 000 грн моральної шкоди. За його словами, придбана в супермаркеті іграшка у формі кістки розламалася на дрібні частини, які проковтнув пес, після чого йому знадобилося термінове хірургічне втручання.

Суд відмовив у задоволенні позову. Суд зазначив, що факт лікування собаки та понесених позивачем витрат підтверджений, однак цього недостатньо для покладення цивільно-правової відповідальності на відповідача. Позивач не довів наявності дефекту продукції та причинно-наслідкового зв’язку між цим дефектом і шкодою, заподіяною здоров’ю тварини.

Обставини справи

Як встановив суд, 19 грудня 2025 року позивач придбав у супермаркеті іграшку для собаки «Кістка» вартістю 33 грн. Після повернення додому він дав її своєму собаці породи ши-тцу. Через деякий час власник помітив, що іграшка розламалася на дрібні шматки: частину він дістав із пащі тварини, а решту, як припустив, собака проковтнув.

Того ж вечора собака став млявим і відмовився від їжі. У ветеринарній клініці під час обстеження у шлунково-кишковому тракті тварини виявили сторонні предмети, після чого провели ендоскопічне хірургічне втручання. Загальна вартість лікування склала 9 718 грн.

Після інциденту власник звернувся до продавця товару, який повідомив, що постачальником іграшки є ТОВ. Згодом позивач направив товариству вимогу про добровільне відшкодування шкоди, однак лист повернувся відправнику неврученим. Після цього він звернувся до суду з позовом про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Позиція суду

Суд нагадав, що відповідно до Закону України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції» саме потерпілий повинен довести три обов’язкові обставини: наявність шкоди, наявність дефекту продукції та причинно-наслідковий зв’язок між дефектом і заподіяною шкодою.

У цій справі суд визнав підтвердженими факт лікування собаки та понесені позивачем витрати, однак зазначив, що цього недостатньо для покладення цивільно-правової відповідальності на відповідача.

Суд звернув увагу, що фіскальний чек підтверджує лише факт продажу товару, але не містить відомостей про особу покупця. Інших належних і допустимих доказів, які б у сукупності підтверджували, що саме позивач придбав цю іграшку, матеріали справи не містять.

Крім того, ветеринарні документи підтверджують лише факт виявлення у шлунку собаки сторонніх тіл рожевого кольору та проведення лікування, однак не містять відомостей про їх походження, склад чи характеристики. Вони також не дозволяють ідентифікувати ці предмети як частини саме іграшки «Кістка», на яку посилався позивач. Жодного експертного дослідження або інших доказів, які б підтверджували таку ідентифікацію, суду надано не було.

Також позивач не надав суду саму іграшку або її залишки. Як зазначив суд, це унеможливило дослідження її фізичного стану, матеріалу виготовлення, характеру пошкоджень та вирішення питання про наявність чи відсутність виробничого дефекту.

Чому суд відмовив у позові

Суд дійшов висновку, що наданих доказів недостатньо для встановлення всіх елементів цивільно-правової відповідальності.

На думку суду, позивач не довів, що придбана іграшка була дефектною, а також не підтвердив причинно-наслідковий зв’язок між її використанням і шкодою, заподіяною здоров’ю собаки. Ветеринарні документи підтверджують лише наявність сторонніх предметів у шлунку тварини, але не дають можливості встановити, що вони походили саме від спірної іграшки. Водночас відсутність самої іграшки або її фрагментів унеможливила перевірку тверджень про наявність виробничого дефекту.

Суд окремо підкреслив у справі 641/3852/26, що сам факт проведення операції та понесення витрат на лікування не є достатньою підставою для задоволення позову. Для покладення цивільно-правової відповідальності необхідно довести, що шкода настала саме внаслідок дефекту продукції, за яку відповідає відповідач. У цій справі таких доказів суд не отримав.

Оскільки суд не встановив передбачених законом підстав для покладення цивільно-правової відповідальності на відповідача, він також відмовив у задоволенні вимоги про компенсацію моральної шкоди, яка була похідною від вимоги про відшкодування матеріальної шкоди.

У результаті Слобідський районний суд міста Харкова повністю відмовив у задоволенні позову про стягнення 9 718 грн матеріальної та 5 000 грн моральної шкоди. Судовий збір компенсовано за рахунок держави, оскільки позивач був звільнений від його сплати як споживач.

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суд судова практика тварини

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