Володимир Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду з РФ у Білому домі

Президент заявив, що готовий приїхати до США для підписання мирної угоди, однак наголосив: усе залежить від Дональда Трампа.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті Білого дому або в резиденції Мар-а-Лаго, якщо для цього будуть створені відповідні умови.

За його словами, реалізація такого сценарію залежить від президента США Дональда Трампа.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.

Під час розмови Лумер запитала Президента України, чи погодився б він підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті.

«Так, я готовий. Я готовий приїхати до Овального кабінету або до Мар-а-Лаго для підписання мирної угоди. Все залежить від Трампа», — відповів Зеленський.

Президент не уточнив, за яких саме умов Україна могла б укласти таку угоду та про які можливі домовленості йдеться.

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