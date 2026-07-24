  1. В Україні

Не можете сплатити податки через війну: що робити та куди звертатися

19:21, 24 липня 2026 94
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Треба подати заяву про неможливість виконання податкових обов’язків разом із документами, які підтверджують причини такої неможливості.
Не можете сплатити податки через війну: що робити та куди звертатися
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Платники податків, які через обставини, пов’язані з воєнним станом, не можуть своєчасно виконати податкові обов’язки, повинні повідомити про це контролюючий орган та надати підтвердні документи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила Державна податкова служба України, йдеться про випадки, коли через наслідки війни платник не має можливості вчасно:

  • сплатити податки та збори;
  • подати податкову або іншу передбачену законодавством звітність;
  • зареєструвати податкові чи акцизні накладні та розрахунки коригування;
  • подати електронні документи щодо обігу пального та спирту етилового;
  • виконати інші передбачені законом податкові обов’язки.

Для підтвердження неможливості виконання обов’язків необхідно подати заяву разом із копіями документів, які підтверджують відповідні обставини. Перелік необхідних документів залежить від того, чи є платник фізичною або юридичною особою.

У ДПС зазначили, що окремі правила діють для операцій із реєстрацією акцизних накладних, поданням електронних документів щодо обігу пального та спирту етилового, а також деяких заявок на переміщення таких товарів.

Порядок поширюється на фізичних осіб, зокрема самозайнятих громадян, юридичних осіб — резидентів і нерезидентів України, а також їхні відокремлені підрозділи.

Якщо після ухвалення рішення про неможливість виконання податкових обов’язків платник відновив можливість їх виконувати, він має повідомити про це податкову. Таке повідомлення потрібно подати у довільній формі не пізніше ніж через 60 календарних днів із першого дня місяця, що настає після місяця відновлення можливості виконання обов’язків.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», заробітна плата, доходи від продажу майна, дивіденди, проценти за депозитами, окремі види спадщини, подарунків і виграшів входять до переліку доходів, які підлягають оподаткуванню. У Головному управлінні ДПС у Київській області зазначили, що відповідно до пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України оподаткуванню підлягає більшість доходів, отриманих громадянами у грошовій або негрошовій формі, якщо інше не передбачено статтею 165 ПКУ.

До оподатковуваних доходів належать заробітна плата, винагороди за договорами цивільно-правового характеру, а також окремі доходи, отримані від фізичних осіб-підприємців або осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, у випадках, визначених законодавством.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова війна воєнний стан ДПС податки Податковий кодекс України

Популярні новини

ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

19:26, 23 липня 2026 8k
Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

18:50, 23 липня 2026 8k
Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

14:00, 23 липня 2026 10k
Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

11:00, 23 липня 2026 11k
Військовий загинув на бойових позиціях, але «не на тій» території: суд скасував відмову у виплаті родині 15 млн грн

Військовий загинув на бойових позиціях, але «не на тій» території: суд скасував відмову у виплаті родині 15 млн грн

18:32, 23 липня 2026 5k
Верховний Суд визнав протиправним застосування понижуючих коефіцієнтів до військових пенсій

Верховний Суд визнав протиправним застосування понижуючих коефіцієнтів до військових пенсій

09:42, 24 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ підтримав арешт обвинувачених у державній зраді через передачу РФ відео військових укріплень ЗСУ

ЄСПЛ: навіть під час воєнного стану тривале тримання під вартою за злочини проти нацбезпеки може бути законним.

Оксана Ферчук, міністр цифрової трансформації України: біографія та професійний шлях

Оксана Ферчук очолила Міністерство цифрової трансформації України після кількох років роботи над цифровою трансформацією оборонної сфери.

Європейський стандарт правосуддя 2026: аналіз Rule of Law Report та його вплив на Україну

Битва за незалежність судів: порівняльний аналіз судових систем ЄС та країн-кандидатів.

Олександр Кравченко: кар’єрний шлях від економічного консультанта до міністра

Олександр Кравченко — економіст із багаторічним досвідом роботи в міжнародному консалтингу, який очолив Міністерство економіки та довкілля України: що про нього відомо.

ХХІ позачерговий з'їзд суддів України: Верховний Суд та місцеві суди Києва уже обрали делегатів

Хто обиратиме членів ВРП і суддів КСУ: Верховний Суд, місцеві суди Києва та низка апеляційних судів уже обрали своїх делегатів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]