Не можете сплатити податки через війну: що робити та куди звертатися

Треба подати заяву про неможливість виконання податкових обов’язків разом із документами, які підтверджують причини такої неможливості.

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Платники податків, які через обставини, пов’язані з воєнним станом, не можуть своєчасно виконати податкові обов’язки, повинні повідомити про це контролюючий орган та надати підтвердні документи.

Як повідомила Державна податкова служба України, йдеться про випадки, коли через наслідки війни платник не має можливості вчасно:

сплатити податки та збори;

подати податкову або іншу передбачену законодавством звітність;

зареєструвати податкові чи акцизні накладні та розрахунки коригування;

подати електронні документи щодо обігу пального та спирту етилового;

виконати інші передбачені законом податкові обов’язки.

Для підтвердження неможливості виконання обов’язків необхідно подати заяву разом із копіями документів, які підтверджують відповідні обставини. Перелік необхідних документів залежить від того, чи є платник фізичною або юридичною особою.

У ДПС зазначили, що окремі правила діють для операцій із реєстрацією акцизних накладних, поданням електронних документів щодо обігу пального та спирту етилового, а також деяких заявок на переміщення таких товарів.

Порядок поширюється на фізичних осіб, зокрема самозайнятих громадян, юридичних осіб — резидентів і нерезидентів України, а також їхні відокремлені підрозділи.

Якщо після ухвалення рішення про неможливість виконання податкових обов’язків платник відновив можливість їх виконувати, він має повідомити про це податкову. Таке повідомлення потрібно подати у довільній формі не пізніше ніж через 60 календарних днів із першого дня місяця, що настає після місяця відновлення можливості виконання обов’язків.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», заробітна плата, доходи від продажу майна, дивіденди, проценти за депозитами, окремі види спадщини, подарунків і виграшів входять до переліку доходів, які підлягають оподаткуванню. У Головному управлінні ДПС у Київській області зазначили, що відповідно до пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України оподаткуванню підлягає більшість доходів, отриманих громадянами у грошовій або негрошовій формі, якщо інше не передбачено статтею 165 ПКУ.

До оподатковуваних доходів належать заробітна плата, винагороди за договорами цивільно-правового характеру, а також окремі доходи, отримані від фізичних осіб-підприємців або осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, у випадках, визначених законодавством.