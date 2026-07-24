У Львові з 1 серпня більш ніж удвічі підвищать тариф на воду: скільки доведеться платити

Загальна вартість водопостачання та водовідведення зросте з 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр.

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Із 1 серпня 2026 року у Львові набудуть чинності нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість послуг для споживачів збільшиться більш ніж удвічі. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради.

Згідно з новими тарифами, вартість водопостачання становитиме 36,04 грн за кубометр, а водовідведення — 20,34 грн за кубометр. Загалом мешканці міста платитимуть 56,38 грн за кубометр замість 25,88 грн, які діяли з 2022 року.

У міській раді пояснили, що тарифи не переглядали понад чотири роки, хоча за цей період суттєво зросли витрати комунального підприємства. Зокрема, майже у 1,7 раза подорожчала електроенергія, збільшилися витрати на пальне, реагенти та оплату праці працівників.

Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що затверджений тариф не є повністю економічно обґрунтованим, а встановлений на мінімальному рівні, який дозволить забезпечити безперебійну роботу «Львівводоканалу».

Директор «Львівводоканалу» Дмитро Ванькович пояснив, що система водопостачання Львова є однією з найскладніших в Україні, адже воду доводиться транспортувати на значні відстані через сотні кілометрів магістральних трубопроводів, що потребує значних ресурсів.

У міській раді також нагадали, що домогосподарства, для яких оплата комунальних послуг є надмірним фінансовим навантаженням, можуть скористатися житловою субсидією.

Раніше ми писали, що у Києві не планують вводити тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у розмірі майже 90 грн за кубометр. Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.

Також повідомлялося, скільки доведеться платити з 1 липня за воду, світло та газ.

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