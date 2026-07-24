Во Львове с 1 августа более чем вдвое повысят тариф на воду: сколько придется платить

Общая стоимость водоснабжения и водоотвода вырастет с 25,88 грн. до 56,38 грн. за кубометр.

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С 1 августа 2026 года во Львове вступят в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Стоимость услуг для потребителей увеличится более чем вдвое. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета.

Согласно новым тарифам, стоимость водоснабжения составит 36,04 грн за кубометр, а водоотведения — 20,34 грн за кубометр. В общей сложности жители города будут платить 56,38 грн за кубометр вместо 25,88 грн, которые действовали с 2022 года.

В городском совете пояснили, что тарифы не пересматривались более четырех лет, хотя за этот период существенно выросли расходы коммунального предприятия. В частности, почти в 1,7 раза подорожала электроэнергия, увеличились расходы на топливо, реагенты и оплату труда работников.

Городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что утвержденный тариф не является полностью экономически обоснованным, а установлен на минимальном уровне, который позволит обеспечить бесперебойную работу «Львовводоканала».

Директор «Львовводоканала» Дмитрий Ванькович пояснил, что система водоснабжения Львова является одной из самых сложных в Украине, поскольку воду приходится транспортировать на большие расстояния по сотням километров магистральных трубопроводов, что требует значительных ресурсов.

В городском совете также напомнили, что домохозяйства, для которых оплата жилищно-коммунальных услуг является чрезмерной финансовой нагрузкой, могут воспользоваться жилищной субсидией.

Ранее мы писали, что в Киеве не планируют вводить тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в размере почти 90 грн за кубометр. Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составит 63,79 грн за кубометр.

Также сообщалось, сколько придется платить с 1 июля за воду, электроэнергию и газ.

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