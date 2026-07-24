В квартире зарегистрированы дети: Верховный суд объяснил, мешает ли это разделить комнаты между совладельцами

Что будет, если совладельцы не могут договориться о комнатах, а в квартире зарегистрированы несовершеннолетние дети — объясняем позицию Верховного суда.

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Совместная собственность на квартиру не означает, что каждый сособственник автоматически пользуется жильем так, как считает нужным. Если между сособственниками возникает конфликт и они не могут договориться, кто какой комнатой будет пользоваться, порядок пользования может определить суд. При этом суд не делит квартиру и не изменяет доли в праве собственности, а лишь определяет, какие помещения передаются каждому сособственнику в пользование, а какие остаются в общем пользовании.

На практике часто возникает вопрос, может ли суд установить такой порядок, если в квартире зарегистрированы или имеют право пользования несовершеннолетние дети одного из сособственников. Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда разъяснил, что само по себе право пользования детьми квартирой не препятствует судебному определению порядка пользования между сособственниками. Вместе с тем суд в каждом конкретном деле должен оценить все фактические обстоятельства.

Обстоятельства дела

Спор возник между тремя сособственниками двухкомнатной квартиры, каждому из которых принадлежит по 1/3 доли в праве общей долевой собственности. Из-за длительных конфликтов сособственники не могли прийти к согласию относительно того, кто какой частью жилья будет пользоваться. Истица указывала, что между сторонами постоянно возникают бытовые конфликты, в частности из-за содержания ответчицей собаки, а также отсутствия договоренности относительно пользования квартирой. Именно поэтому она обратилась в суд с требованием определить порядок пользования общим имуществом.

Истица просила предоставить ей в пользование большую комнату площадью 17,2 кв. м, ответчице — меньшую комнату площадью 10,5 кв. м и встроенные шкафы, а кухню, коридор и ванную комнату оставить в общем пользовании. Третья сособственница, которая фактически в квартире не проживала, поддержала иск.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск и определили именно такой порядок пользования квартирой.

Доводы кассационной жалобы

Ответчица обжаловала эти решения в Верховный Суд.

Она указывала, что суды не учли интересы ее детей, которые зарегистрированы в квартире, а также то, что определенный судами порядок пользования якобы ухудшает их жилищные условия. Кроме того, по ее мнению, такой вариант не соответствует размеру долей сособственников в праве собственности, поскольку ей в пользование передана меньшая комната. Также она ссылалась на предыдущие правовые выводы Верховного Суда по другим делам.

Что решил Верховный Суд

Кассационный гражданский суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Верховный Суд напомнил, что согласно статье 358 Гражданского кодекса сособственники могут самостоятельно договориться о порядке владения и пользования общим имуществом. Если же такого согласия достичь невозможно, спор разрешает суд. При этом суд определяет порядок пользования квартирой, предоставляя каждому сособственнику отдельные помещения в пользование, а помещения общего пользования оставляет общими. Такое решение не изменяет размер долей сособственников в праве собственности.

КГС ВС обратил внимание, что в данном деле каждому из сособственников принадлежит по одной трети квартиры, однако из-за планировки двухкомнатного жилья обеспечить точное соответствие между площадью комнат и идеальными долями невозможно. Именно поэтому допускается незначительное отступление от математического соответствия между фактически переданными в пользование помещениями и долями в праве собственности. Такой подход не означает перераспределения права собственности и не нарушает прав сособственников.

Суд также отметил, что хотя одна из сособственниц фактически не проживает в квартире, это не влияет на ее право собственности и не лишает ее права участвовать в решении вопроса о порядке пользования общим имуществом.

Почему Верховный Суд отклонил доводы о нарушении прав детей

Отдельно Верховный Суд по делу № 712/4337/24 проанализировал аргументы о том, что определенный судами порядок пользования нарушает права несовершеннолетних детей ответчицы.

Суды установили, что старший сын ответчицы фактически проживает по другому адресу еще с детства, а младший на момент рассмотрения дела находился в центре социально-психологической реабилитации детей. То есть материалы дела подтвердили, что фактически они в спорной квартире не проживали.

Вместе с тем Кассационный гражданский суд сформулировал важный правовой вывод: наличие у детей права пользования квартирой не влияет на возможность определения судом порядка пользования между сособственниками.

Суд пояснил, что право пользования детей является производным от права собственности их матери как сособственницы квартиры. Именно поэтому наличие у детей такого права не препятствует определению порядка пользования между сособственниками и не изменяет размер их долей в праве собственности.

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