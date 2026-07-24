Верховный Суд признал законной базу окладов в 1762 грн, но после успешного перерасчета военной пенсии можно потерять доплату и индексацию

Перерасчет военной пенсии может стать финансово невыгодным: оклады останутся на уровне 2018 года, а успешное повышение основной пенсии через суд лишает военных ежемесячной надбавки и индексации.

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До недавнего времени судебная практика по делам военных пенсионеров была более-менее прогнозируемо победной для граждан. Однако июль 2026 года существенно изменил ландшафт. Верховный Суд вынес два взаимосвязанных решения, которые фактически закрывают возможности для «автоматического» повышения выплат. Решения не только легитимизировали заниженную базу расчета должностных окладов и окладов по воинским (специальным) званиям на уровне 1762 грн, то есть на уровне прожиточного минимума для 2018 года, но и создали механизм «наказания» за успешный перерасчет — потерю надбавок и индексации.

Главный конфликт развернулся именно вокруг расчетной величины окладов и целесообразности сохранения дополнительных выплат после перерасчета. Эти решения выглядят как попытка государства сбалансировать бюджет Пенсионного фонда ценой социальных стандартов военных.

Дело № 320/29450/24: легитимизация оклада 1762 грн

16 июля 2026 года коллегия ВС приняла постановление, признавшее законным пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины № 481.

Истец требовал отменить фиксированную сумму 1762 грн в качестве базы для окладов, настаивая, что она должна равняться актуальному прожиточному минимуму.

Суд подчеркнул, что статья 9 Закона № 2011-XII делегирует Правительству полномочия устанавливать размеры денежного обеспечения. Таким образом, Кабмин имеет право «замораживать» расчетную величину на уровне 2018 года.

Это решение означает, что автоматического повышения окладов в связи с ростом прожиточного минимума не произойдет. Государственные органы получили законное основание отказывать в выдаче обновленных справок.

Более подробно о выводах Коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда читайте в материале «База для расчета выплат военным останется на уровне 2018 года — 1762 грн: Верховный Суд признал законным постановление 481».

Дело № 400/8494/25 и «отмена бонусов»

20 июля 2026 года ВС рассмотрел другое дело, которое касалось последствий уже проведенного перерасчета.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решение Николаевского окружного административного суда и постановление Пятого апелляционного административного суда, которыми истцу было отказано в обязывании Главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области провести перерасчет пенсии с учетом ежемесячной доплаты 2000 грн по Постановлению КМУ № 713 и индексации по Постановлению КМУ № 118.

Бывший военнослужащий, пенсионер, оспаривал прекращение Пенсионным фондом выплаты ежемесячной доплаты в размере 2000 грн и индексации после перерасчета пенсии, проведенного во исполнение решения суда по делу № 400/4654/25. По мнению истца, поскольку перерасчет был осуществлен исключительно с целью исполнения судебного решения на основании обновленной справки о денежном обеспечении, а не в результате изменения законодательно определенных составляющих пенсионного обеспечения, оснований для отмены указанных выплат не существовало.

То есть, пенсионер через суд добился перерасчета пенсии с 01.02.2022 на основе обновленной справки о денежном обеспечении. В результате его основная пенсия выросла более чем на 2000 грн, и после этого ПФУ прекратил выплаты ежемесячной доплаты.

ВС поддержал ПФУ в прекращении выплат ежемесячной доплаты 2000 грн по Постановлению № 713 и индексации по Постановлению № 118.

Верховный Суд поддержал выводы судов предыдущих инстанций, отметив, что перерасчет пенсии из-за роста прожиточного минимума является основанием для прекращения доплаты и индексации. Рост прожиточного минимума для трудоспособных лиц, влияющий на размер денежного обеспечения, приводит к перерасчету пенсии. В таком случае доплата 2000 грн и индексация прекращаются. Это соответствует механизму, закрепленному в абзаце третьем пункта 2 Постановления КМУ № 168.

То есть, доплата в 2000 грн была временной мерой до момента перерасчета. Поскольку пенсия была перерассчитана в связи с повышением денежного обеспечения, даже по решению суда, основания для доплаты и индексации исчезают.

В то же время в этом же решении ВС высказал иное мнение относительно возможности применять базовую величину 8-летней давности для расчета оклада. Суд подтвердил, что определение размера должностных окладов и окладов по званию через фиксированную величину 1762 грн, что определено Постановлением № 481, противоречит законам высшей юридической силы, а именно Закону о Государственном бюджете. Поэтому применяется первоначальная редакция Постановления № 704 — с учетом актуального прожиточного минимума на 1 января календарного года.

Правовое противоречие

В судебной практике остается важный ориентир — постановление Судебной палаты по рассмотрению дел по защите социальных прав Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 17 февраля 2026 года по делу № 520/5814/24.

Суд пришел к выводу, что пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины № 481, предусматривающий применение фиксированного показателя 1762 грн, не соответствует положениям закона о Государственном бюджете, имеющего высшую юридическую силу.

«Суд не вправе, разрешая спор, применять дефектный нормативно-правовой акт безотносительно того, был ли он действующим или нет на момент возникновения спорных правоотношений», — указано в решении.

Суд пришел к выводу, что пункт 4 постановления Кабинета Министров Украины № 704 подлежит применению только в части, не противоречащей закону о Государственном бюджете Украины на соответствующий год. Следовательно, размеры должностных окладов и окладов по воинскому (специальному) званию должны определяться исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего года, а не из фиксированной величины, предусмотренной подзаконным актом.

Кроме того, Суд пришел к выводу, что пункт 4 Постановления № 704 в редакции пункта 2 Постановления № 481 заменяет такой государственный социальный стандарт, как прожиточный минимум, на постоянную величину — 1762,00 грн, применение которой при определении должностных окладов и окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих не только существенно уменьшает размеры их окладов, но и сводит на нет цель принятия Постановления № 704 как такового.

Суд отметил, что при разрешении спора не может применяться подзаконный нормативный акт, если его положения противоречат закону. В таком случае приоритет имеют нормы закона, в частности относительно определения прожиточного минимума как базового государственного социального стандарта.

Таким образом, Судебная палата (что подтверждено и в постановлении № 400/8494/25) констатировала, что пункт 4 Постановления № 704 должен применяться в первоначальной редакции. То есть для определения окладов должен использоваться актуальный прожиточный минимум для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года.

Почему возникла такая разница?

Решение от 20 июля опирается на выводы Палаты ВС от 17 февраля 2026 года по делу № 520/5814/24, которая и определила, что законы о Госбюджете имеют приоритет над дефектными постановлениями Кабмина.

Несмотря на то, что в постановлении от 16 июля Верховный Суд признал постановление Кабинета Министров Украины № 481 подлежащим применению в соответствующих правоотношениях, последующее постановление от 20 июля, опираясь на правовую позицию Судебной палаты от 17 февраля 2026 года, подтверждает другой принцип: суд не вправе применять подзаконный нормативный акт, если он противоречит закону.

Это оставляет пенсионерам процессуальную возможность обосновывать требования о перерасчете пенсии исходя из прожиточного минимума, установленного законом, а не из фиксированной расчетной величины, определенной постановлением Правительства. Однако следует быть готовым к тому, что ПФУ автоматически снимет 2000 грн доплаты и индексацию-2022, если основная пенсия вырастет.

В то же время дальнейшее развитие судебной практики будет зависеть от того, какой из подходов Верховного Суда приобретет признаки устойчивой практики, в том числе с учетом решений, принятых в июле 2026 года.

Дальнейший путь судопроизводства

Дальнейший путь судопроизводства будет зависеть от того, подтвердит ли Большая Палата Верховного Суда приоритет закона над дискрецией Правительства.

Если перевесит подход от 16 июля: перерасчеты станут исключительным явлением, а выплаты военным останутся «замороженными».

Если победит подход от 20 июля (а именно приоритет закона над правительственными постановлениями): право на перерасчет исходя из нового прожиточного минимума останется незыблемым, хотя пенсионерам придется жертвовать доплатами и индексацией.

Для уже открытых дел ключевое значение будет иметь дата обращения, поскольку Постановление № 481 было недействующим в период с 18 июня 2025 года по 16 июля 2026 года.

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