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В Украине расширили список должностей для пехотно-штурмовых контрактов

12:30, 24 июля 2026 18
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Действие экспериментального проекта распространяется, в частности, на командиров боевых подразделений беспилотных систем и командиров минометных подразделений, ранее не включенных в перечень.
В Украине расширили список должностей для пехотно-штурмовых контрактов
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Министерство обороны Украины расширило перечень должностей, на которые могут назначаться военнослужащие по пехотно-штурмовым контрактам. В него включили командиров боевых подразделений беспилотных систем и командиров минометных подразделений.

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Соответствующие изменения утверждены приказом Министерства обороны №254 от 22 июля 2026 года, которым внесены изменения в приказ №222 от 18 июня 2026 года.

Согласно документу, в перечень штатных должностей офицерского состава боевых воинских частей, участвующих в экспериментальном проекте, добавлены:

  • командир минометной (артиллерийской) батареи;
  • заместитель командира минометной (артиллерийской) батареи по психологической поддержке личного состава;
  • командир минометного (артиллерийского) взвода;
  • командир минометного (артиллерийского) взвода — старший офицер батареи;
  • командир роты по военно-учетным специальностям 393000 и 063401, связанным с боевым применением подразделений беспилотных систем;
  • заместитель командира роты по этим ВУС;
  • командир взвода по ВУС 393000 и 063401.

Таким образом, действие экспериментального проекта распространилось на командиров боевых подразделений беспилотных систем и командиров минометных подразделений, которые ранее не входили в утвержденный перечень.

Кроме того, приказ уточняет сферу применения перечней должностей. Они распространяются только на батальоны, роты, в том числе минометные и артиллерийские батареи, взводы, команды и группы, входящие в состав основных подразделений бригад, полков, отдельных центров и отдельных батальонов, а также разведывательных батальонов, рот и взводов.

В то же время действие перечней не распространяется на артиллерийские и самоходные артиллерийские дивизионы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новые контракты на военную службу доступны не для всех категорий военнослужащих. С 16 июня в Украине продолжается кампания по заключению новых контрактов на прохождение военной службы в Силах обороны. Они предусматривают определенные сроки службы и гарантируют отсрочку от мобилизации после увольнения.

Вместе с тем возможность заключить пехотно-штурмовой контракт имеют не все военнослужащие.

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